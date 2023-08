KAG-Schüleraustausch: Erlebnisse von unschätzbarem Wert

Amerikanische Gastschüler besuchen Erding

Von Gabi Zierz schließen

Sie lernen andere Länder und Kulturen kennen, knüpfen Freundschaften: Jetzt waren US-Austauschschüler zu Besuch in Erding.

Erding – Seit 13 Jahren steht das Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) in regem Kontakt mit der Novi High School in Michigan. Seither hatten viele Schülergruppen die Gelegenheit zu einer zwei- bis dreiwöchigen Austauschbegegnung in den USA. Vor kurzem waren 20 amerikanische Schüler auf Gegenbesuch in Erding. Dabei lernten sie nicht nur die Herzogstadt kennen, sondern vertieften auch die in Michigan geknüpften Kontakte mit den deutschen Partnern, schlossen Freundschaften und erfuhren einiges über den „German Way of Life“.

Schnell fanden die amerikanischen Schüler heraus, was die besondere Faszination von Erding, Bayern und Deutschland ist. Begrüßt wurden sie sowie ihre Lehrkräfte Ronalee Henderhan und David Baldwin einer Mitteilung des KAG zufolge nicht nur von den deutschen Gastfamilien, sondern auch von Schulleiterin Andrea Hafner und den Projektleiterinnen Susanne Falkenstein und Sarah Hirsch. „Eine Austauschbegegnung ist eine große Herausforderung und ein wunderbares Erlebnis für beide Seiten“, betont Hafner.

Bei Tagesausflügen nach Salzburg, München, Dachau und in den Wildpark Poing gab es viel zu sehen. Auch OB Max Gotz begrüßte die Gruppe im Rathaus.

„Das gemeinsame Früh-stück am Ankunftstag bot gleich ausgiebig Gelegenheit zum Austausch“, so Hafner. Zwei Wochen lang nahmen die Gäste nicht nur am Unterricht teil, sondern hielten selbst Referate zu verschiedenen Themen: das amerikanische Schulsystem, die Novi High School, die Städte Detroit und New York, den Super Bowl, Mode in den USA (1950-1970), Bordercross oder amerikanische Spezialitäten. Was beeindruckte: Viele Schüler hatten ihre Präsentationen nicht nur auf Englisch, sondern auch in deutscher Sprache vorbereitet.

Das German American Partnership Programm (GAPP) unterstützt das Austauschprogramm seit 2010. Ein zentrales Element der deutsch-amerikanischen Begegnung war das GAPP-Projektthema „White Rose. Stand up for what you believe in. . ., Sophie Scholl“. So besuchte man gemeinsam die Gedenkstätte der Weißen Rose an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

An den Wochenenden unternahmen die Gastfamilien mit den Schülern aus Michigan zusätzlich Ausflüge, etwa zu den schönsten bayerischen Seen und Schlössern.

„Die Sprache und Kultur anderer Länder kennenzulernen und so den Menschen dort näher zu kommen, um lebendige Beziehungen zu knüpfen, steht im Mittelpunkt eines derartigen Austauschprogramms“, erklärt Hafner. Die teilnehmenden Schüler könnten so eine große interkulturelle Handlungskompetenz erlernen. Zudem verbessern sie ihre Fremdsprachenkenntnisse und üben ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. „Die Erfahrungen, die sie dabei machen, und die Kenntnisse, die sie über die Sprache, Kultur und die Lebensweise eines anderen Landes erfahren, sind von unschätzbarem Wert“, betont die Schulleiterin.

Auch die amerikanischen Schüler, die mit guten Deutschkenntnissen nach Erding gekommen waren, berichteten schon nach wenigen Tagen, dass sie sprachlich viel dazugelernt hätten und sie begeistert seien vom bayerischen Essen und Lebensstil, so Hafner. Da passte es, dass der Abschiedsabend im Gasthof zur Post stattfand. Dort gab es erste Abschiedstränen, ehe es am nächsten Tag nach Michigan ging.