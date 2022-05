Erneuerbare Energien: 3. Landrat sieht nur wenig Spielraum

Von: Hans Moritz

Teilen

Viel Potenzial als Heizstoff sieht Dritter Landrat Rainer Mehringer (FW) in Holz aus heimischen Wäldern. © privat

Bei der Umstellung von fossilen auf regenerative Energien im Landkreis Erding warnt Dritter Landrat Rainer Mehringer (FW) vor enger werdenden Spielräumen. Andere Potenziale hingegen müssten fortan stärker genutzt werden.

Erding - In der Jahreshauptversammlung der FW Erding vertrat Mehringer die Auffassung, „dass die Kapazitäten der Wasserkraft bei uns ausgereizt sind“. Mögliche zusätzliche Standorte sehe er nicht.



Auch die Windkraft sei im Erdinger Land keine flächendeckende Alternative. „Angesichts unseres stark zersiedelten Landkreises sehe ich angesichts der 10H-Regel kaum Standorte, wo sich der Mindestabstand zur Wohnbebauung einhalten lässt“, so Mehringer. Er fordert, den bereits erstellten Teilflächennutzungsplan wieder zu aktivieren. Man dürfe sich nicht vor jeder Betroffenheit wegducken. Bekanntlich hat der Plan gezeigt, dass es im Landkreis etwa 40 Standorte für Windräder gäbe.



Wenig Spielraum erkennt der Dritte Landrat beim Biogas. Mit 90 Anlagen habe Erding mehr als die meisten anderen Landkreise. Angesichts der Verwertung von Nahrungsmitteln und der Nachteile durch einen intensiven Maisanbau kann er sich einen weiteren Ausbau kaum vorstellen. „Da sind wir unter einen Deckel geraten“, sagte Mehringer.



Deutlich mehr Engagement fordert er bei der Photovoltaik. Hier seien viele Dächer noch ungenutzt, auch bei Immobilien der öffentlichen Hand. „Klar muss aber sein: Die Anlagen gehören aufs Dach und nicht auf wertvolle landwirtschaftliche Flächen“, forderte der FW-Politiker. Nutzbar seien allenfalls wertlose Flächen. Deshalb habe er auch einer Wasser-PV-Anlage im Norden von Erding zugestimmt – „weil die auf einem aufgelassenen Kiesabbau entstehen soll“.



Die Geothermie sieht Mehringer nicht nur positiv, da nicht unerheblich mit Gas zugeheizt werden müsse. Als Mitglied des Zweckverbands Geowärme forderte er, den Gasanteil zugunsten Erneuerbarer Energien rasch zu senken.



Größeres Potenzial erkennt Mehringer in den Wäldern. Holz sei ein nach wie vor zu wenig genutzter Energieträger. Dessen Verbrennung erzeuge kein zusätzliches CO2, so der Vorsitzende und Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Erding. Er kenne die Feinstaubdebatte, „aber irgendeinen Tod müssen wir sterben“.



FW-Landtagsabgeordneter Benno Zierer griff in der gleichen Veranstaltung den Koalitionspartner CSU scharf an, darunter die starre Haltung bei der 10H-Regel. „Wir wollten eine Aufweichung, aber die CSU hat sich lange geweigert, darüber auch nur zu diskutieren.“ Es habe leider offensichtlich des Krieges in der Ukraine bedurft, um zu erkennen, in welche Abhängigkeit sich Deutschland von Russland begeben habe. „Man hat vor Putin die Augen verschlossen“, kritisierte Zierer. „Das büßen wir jetzt alle schmerzlich.“ Um billig Energie beziehen zu können, habe man sich vollends abhängig gemacht.



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warf Zierer vor, das FW-Klimaschutzgesetz zu blockieren. 100 Vorschläge habe man unterbreitet, „alle sind in der Staatskanzlei in der Schublade verschwunden“, ärgerte er sich. ham