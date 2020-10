Corona-Kommentar: Vorsicht ja, aber keine Panik

Es war nur eine Frage der Zeit, wann auch in Erding die Corona-Ampel auf Gelb schaltet. Das schränkt uns zwar weiter ein. Doch es besteht kein Anlass zur Sorge. Corona ist niemand schutzlos ausgeliefert. Entscheidend ist ein ganz anderer Wert, und der ist weiter sehr niedrig, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Bis Mittwochmorgen war Erding eine Insel der Seligen auf der immer dunkler werdenden Corona-Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts. Nun wurde auch hier der erste Grenzwert von 35 Neuinfektionen bezogen auf eine Woche und 100 000 Einwohner gerissen. Damit gelten strengere Schutzvorkehrungen, etwa eine stärkere Begrenzung von Feiern und Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse fünf.

Die Entwicklung macht vielen Angst. Es besteht Grund zu erhöhter Vorsicht, aber keineswegs zu Panik. Erinnert sei an die erste Welle im Frühjahr. Damals hieß es: Das klinische System dürfe nicht überfordert werden. Auch am Erdinger Klinikum waren die Kapazitäten zeitweise erschöpft. Davon ist es derzeit weit entfernt. Nur ein Covid-19-Patient wird dort behandelt. Im März wurden 120 Betten reserviert. So gesehen ist die Lage ruhig.

Das sollte uns aber nicht gedankenlos werden lassen. Denn mit den steigenden Infektionszahlen wächst auch das Risiko, dass es vermehrt wieder ältere und kränkere Menschen mit schwereren Verläufen trifft.

Wir können das Virus weder sehen, riechen noch schmecken. Umso wichtiger ist, dass die simplen Regeln Abstand halten, Maske tragen, Hygiene verschärfen und Lüften konsequent angewendet werden. Es ist keineswegs so, dass wir gegen Sars-CoV-2 machtlos sind.

In den ersten Landkreisen mit einem Sieben-Tage-Wert von über 50 beginnt schon wieder der Distanzunterricht. Das darf nur das allerletzte Mittel sein. Kinder gelten nicht als Infektionstreiber. Niemand würde in Erwägung ziehen, jeden zweiten Arbeitnehmer vorsorglich nach Hause zu schicken.

