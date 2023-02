Erding: Erste Gäste im Café am Brückerl

Von: Friedbert Holz

Das Betreuungsteam am Eröffnungstag (v. l.): NBH-Vorsitzende Petra Bauernfeind, Manuela Ziegltrum, Sabine Wagner, Michaela Eibl, Hans Sulzer, Helga Obermaier und Monika Sulzer. © Friedbert Holz

Premiere für das Café am Brückerl der Nachbarschaftshilfe Erding: Es hat jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr am Mühlgraben geöffnet - für jeden und ganz ohne Konsumzwang.

Erding – Sich ohne Konsumzwang treffen und ratschen – dafür bietet das Café am Brückerl der Nachbarschaftshilfe Erding am Mühlgraben jetzt die Gelegenheit. Zur Premiere am Donnerstagnachmittag begrüßte der Verein die ersten Besucher.

„Die Idee hatten wir schon länger, die praktische Umsetzung dauerte dann zwei Wochen“, erklärte Petra Bauernfeind. Alles war also gerichtet für die Gäste. Wer wollte, konnte sich am nagelneuen Kaffeeautomat einen Espresso, Cappuccino oder auch Tee bestellen und aus drei Kuchensorten wählen, sich mit Gleichgesinnten an einen der Tische im Gruppenraum setzen oder einfach nur Zeitung lesen. Andere wollten sich mit Freunden treffen und reden, ganz ungestört und ohne Konsumzwang.

„Für viele Menschen, auch in Erding, ist es wegen deren knappen Einkommensverhältnissen nicht möglich, in ein Café oder Restaurant zu gehen“, betonte Bauernfeind: „Daher haben wir hier eine Alternative geschaffen, die für fast alle gut erreichbar ist, sogar der Bus hält direkt vor unserer Tür.“

So freut sich an diesem Nachmittag der 62-jährige Richard aus München, der sich oft mit seiner auf den Rollstuhl angewiesenen Freundin Bianca (42) aus Erding trifft, über das neue Angebot: „Wir wollten das mal ausprobieren, es ist schön geworden hier. Zuhause müsste ich in einer acht Grad kalten Wohnung frieren, hier ist es dagegen sehr gemütlich“, sagt Richard. Allerdings, so wünschen sich beide, sollte das Café nicht nur donnerstags, sondern auch an anderen Tagen geöffnet sein.

Bauernfeind versteht diesen Wunsch wohl, sieht aber im Moment noch keine Möglichkeit zur Erweiterung. „Dieser Raum wird mehrfach genutzt, etwa für unsere Kindergruppe und für private Anlässe, und wir müssten dann auch den Reinigungs-rhythmus verändern.“

Auch Margarete (69) und Elfriede (67) aus Erding sind gekommen. Die beiden Rentnerinnen sitzen am Nebentisch. „Erstens ist es schön, einmal pro Woche kostenlos Kaffee und Kuchen genießen zu können, und außerdem ergibt sich die Möglichkeit, andere zu treffen – gemeinsam ist besser als einsam.“

Das begrüßt auch Silke Hörold-Ries, die städtische Seniorenbeauftragte, die den Aktiv-Treff im Haus der Begegnung betreut. „Angebote wie diese sind sehr wichtig, damit Leute zwanglos zueinander finden können, unabhängig von deren Einkommen oder Status“, sagt sie.

Auch OB Max Gotz war auf eine Tasse Kaffee vorbeigekommen und wiederholte gegenüber Bauernfeind sein Versprechen, dieses neue Projekt bestmöglich zu unterstützen. Er zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Nachbarschaftshilfe, deren Ehrenamtliche in Eigenregie Wände gestrichen und Vorhänge genäht hatten. Auch einige Möbel waren besorgt worden, um eine wohnliche Atmosphäre zu schaffen, kostenlose Zeitungen liegen aus, und jeweils vier Mitglieder des Vereins kümmern sich um die Betreuung der Gäste.

„Wir haben in Summe etwa 3000 Euro für diese neue Einrichtung investiert“, bilanzierte Bauernfeind. Zum Tag der Eröffnung gratulierten ihr Ehemann Karl-Heinz und Sohn Georg mit einer Flasche Sekt. So konnte am Ende der erfolgreichen Premiere noch etwas gefeiert werden, zur Freude all derer, die normalerweise anderen Menschen eine Freude bereiten – jetzt auch noch mit dem Café am Brückerl. FRIEDBERT HOLZ