Erste Hilfe zu Hause

Von: Hans Moritz

An Puppen trainierten die Eltern den Ernstfall unter der Aufsicht von Wilfried Brenner (stehend). © Vroni Vogel

Schulungen für die Baby- und Kindernothilfe in der eigenen Umgebung: Diesen Service bietet der Malteser Hilfsdienst an.

Walpertskirchen - In Walpertskirchen besuchte Gemeindebürger und Ausbilder Wilfried Brenner die Familie Schwenzer, um ehrenamtlich einen Kurs zu spezifischen Gefahrensituationen zu geben. Ob Verbrennungen, Vergiftungen, Knochenbrüche, Bewusstlosigkeit und Atemstörungen sowie Vorsichtsmaßnahmen zur Unfallvermeidung, das Themenfeld war weitgefächert.



Zehn Teilnehmer fanden sich im Wohnzimmer der Familie Schwenzer ein, um den Kurs zu absolvieren, der im Familien- und Freundeskreis stattfand. Stressfrei und angenehm für alle war, dass die zwei Babys mit dabei sein konnten. Mama Marina Reith bestätigte: „Das Tolle an dem Format ist, dass es zuhause stattfindet. Das geht gut mit kleinen Kindern und Babys.“ Ihr Mann Oliver nahm krankheitsbedingt online teil. Marina Reiths Freundin Cecilia La Rosa fand es ebenfalls viel entspannter, mit ihrem Baby den Kurs im geschützten privaten Raum, in schöner Atmosphäre zu verfolgen und aktiv mitzumachen. Karin Reith meinte: „Es kommt einem wieder mehr in Erinnerung.“ Als ehemalige Lehrerin habe sie öfter Nothilfekurse absolviert.



Kursleiter Wilfried Brenner hatte Spezialpuppen mitgebracht, mit denen man beispielsweise eine Herz-Druck-Massage üben und per Bildschirm genau überwachen konnte, ob man es richtig machte. „Die perfekte Überwachung“, lobte Klaus Janott.



Der erfahrene Ausbilder Brenner hat schon mehrere solcher Kurse abgehalten. Bei Interesse kann man sich an die Malteser unter Tel. (0 81 22) 9 95 51 89 wenden. Die Kosten betragen pauschal 250 Euro. vev