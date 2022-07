Erste Ukrainer kehren in ihre Heimat zurück

Am Ukraine-Ankunftszentrum der Malteser in Altenerding treffen nur noch vereinzelt Kriegsflüchtlinge ein.

Über 1000 Kriegsflüchtlinge leben derzeit im Landkreis – Neue kommen nur noch vereinzelt

Von Hans Moritz schließen

Der große Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist vorerst versiegt.

Erding - Zwar halten sich derzeit 1037 Ukrainer im Landkreis Erding auf, es kommen aber nicht mehr viele nach. In den vergangenen Wochen waren es nie mehr als zehn. Das berichtet Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer auf Anfrage unserer Zeitung. Ganze Busse wurden dem Landkreis zuletzt keine mehr zugewiesen.



Die Kriegsflüchtlinge leben mittlerweile in Landkreis-Unterkünften in allen Gemeinden – mit Ausnahme von Buch am Buchrain und Steinkirchen. Hinzu kommen nach wie vor Ukrainer, die in Privatunterkünften wohnen.



Aufgrund dieser Entwicklung, berichtet Fiebrandt-Kirmeyer, werde erwogen, die Notunterkunft in einer der drei Sporthallen des Dorfener Gymnasiums zu Beginn des neuen Schuljahres im September wieder für den Unterricht freizugeben. Sie war nie mit Flüchtlingen belegt worden. Bald braucht sie die Schule wieder, weil ab Herbst kein Sportunterricht draußen mehr möglich ist. „Die Entscheidung über den Rückbau fällt Anfang August“, kündigt die Sprecherin an.



Die vom Malteser Hilfsdienst betriebene zentrale Aufnahmestelle in Altenerding bleibt indes weiterhin in Betrieb, wenn auch die meiste Zeit auf Stand-by. „Hin und wieder kommen ja Geflüchtete, die hier registriert werden“, erklärt Fiebrandt-Kirmeyer dazu.



Waren es anfangs vor allem Privatunterkünfte, in denen die Ukrainer unterkamen, nimmt deren Zahl mittlerweile laufend ab. Etliche Familien wollen ihre Wohnräume wieder für sich nutzen. „In der Regel sind die Personen froh, dass ihnen ein Unterkunftsplatz angeboten wird“, sagt Fiebrandt-Kirmeyer. Die meisten Menschen wünschten sich allerdings einen Platz im Stadtgebiet und nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft. Die Unterbringungskapazitäten seien derzeit sehr begrenzt. „Wir sind jedoch bemüht, alle Personen unterzubringen“, versichert die Sprecherin. Neue Vermietungsangebote bekomme man kaum noch, nehme sie aber gerne entgegen.



Es gibt auch Ukrainer, die bereits wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Zahlen dazu liegen dem Ausländeramt nicht vor, Einzelfälle sind dort aber bekannt. „Die häufigsten Gründe sind, dass die Familien noch in der Ukraine sind oder sie wieder in ihrer Heimat arbeiten können und möchten“, so die Sprecherin. Rückreisen fänden aber nur in Gebiete statt, in denen es das Kriegsgeschehen aktuell zulässt. „Rückkehrer in die Ostukraine sind uns nicht bekannt.“ Dort tobt der Krieg besonders stark.



Die Ukrainer gelten ausländerrechtlich als Touristen, die ersten 90 Tage können sie sich hier ohne Meldung bei den Behörden aufhalten. Flüchtlinge, die der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung unterliegen, halten sich – unabhängig von einem deutschen Aufenthaltstitel – bis 31. August rechtmäßig in Deutschland auf. Das Ausländeramt geht davon aus, dass der Bund diese Frist verlängert. „Unsere Behörde hat mittlerweile über 900 befristete Aufenthaltserlaubnisse für Ukraine-Flüchtlinge ausgestellt“, teilt Fiebrandt-Kirmeyer mit. Damit sei der Aufenthalt „bereits in geregelte Bahnen gelenkt“.



Grundsätzlich drohe keinem der Ukrainer, in die Illegalität abzugleiten. „Es besteht keinerlei Grund zur Sorge. Für den Fall, dass sie keine befristete Aufenthaltserlaubnis haben können, erhalten sie eine befristete Duldung, da eine Abschiebung in ein Kriegsgebiet nicht möglich ist“, erläutert die Sprecherin. ham