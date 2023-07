Erster Schritt Richtung Altstadt-Parkhaus

Von: Hans Moritz

Ein Parkhaus könnte zwischen Feuerwache (rot/oben) und den Schulen (unten) gebaut werden. © Hans Moritz

Mehr altstadtnahe Parkplätze, wenn nicht gar ein Parkhaus – diese Forderung hat in Erding schon einen langen, weißen Bart. Jetzt macht sich die Stadt auf den Weg, den Plan in die Tat umzusetzen.

Erding - Es besteht Handlungsdruck: Denn zum einen ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Großparkplatz am Mühlgraben wegfällt, wenn in ein paar Jahren die Pachtverträge auslaufen. Zum anderen wird demnächst die Mehrzweckhalle am Lodererplatz fertig. Und wenn dort etwa 100 Abiturienten plus Familien und Lehrer Abschlussball feiern, würde der Parkverkehr völlig aus dem Takt geraten.

In seiner Sitzung am Donnerstag, 20. Juli, wird der Stadtentwicklungsausschuss einen Städtebaulichen Ideenwettbewerb für das Areal Alter Bauhof, Feuerwehr und Lodererplatz auf den Weg bringen. Der Stadtrat dürfte das Fass fünf Tage später endgültig zumachen.



Die Feuerwehr wird voraussichtlich Richtung Volksfestplatz abgesiedelt, sodass eine große Entwicklungsfläche frei wird.



In der unserer Zeitung bereits bekannten Tischvorlage wird zwar kein Parkhaus explizit genannt, es ist aber von einem „erhöhten Stellplatzbedarf die Rede. Der Wettbewerb soll aber auch Rücksicht auf die umgebende Wohnbebauung nehmen sowie die im Bau befindliche Halle, die dort vorbeifließende Sempt sowie Wegebeziehungen und Baumbestand mit einbeziehen.



Der Wettbewerb wäre der erste Schritt in eine Bauleitplanung. ham