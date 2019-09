Erster Schultag: Das Schultüten-Fieber steigt

Erstklässler, Junglehrer, Neu-Gymnasiasten – der erste Schultag ist für viele aufregend. Im Landkreis Erding gibt es da viel über Schultüte & Co. zu erzählen.

Landkreis – Nur noch dreimal schlafen, dann sind sie Erstklässler. 1246 ABC-Schützen im Landkreis fiebern dem Dienstagmorgen entgegen, an dem sie mit Schultüte und Ranzen in die Schule gehen dürfen. Unter ihnen sind die Drillinge Tobias, Felix und Alexander Ott aus Reichenkirchen. Auch für andere wird der Unterrichtsbeginn spannend. Einige kommen auf eine neue Schule: zum Beispiel Melissa Thies aus Erding, die ans Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding wechselt. Und sogar Erwachsene erleben noch erste Schultage. Lehramtsanwärterin Katja Klanikow erzählt, wie sie sich auf ihre erste eigene Klasse vorbereitet.

Die Drillinge freuen sich schon auf den Schulstart in Reichenkirchen mit insgesamt 16 Klassenkameraden. Auf ein Lieblingsfach wollen sich die Sechsjährigen noch nicht festlegen. Im Fraunberger Kinderhaus St. Florian seien sie gut auf den Schulstart vorbereitet worden, erzählt ihre Mama Margaretha Ott (37). Die Buben können bereits bis 30 zählen und kennen schon viele Buchstaben. Auch ihre Namen können sie schon schreiben. Von einem Besuch mit den Vorschulkindern im Klassenzimmer kennen die Buben auch ihre künftige Klassenlehrerin Andrea Scharstein. „Die ist sehr nett“, finden sie.

Erster Schultag: Für Drillinge kauft man halt 30 Hefte

Mächtig ins Zeug legen musste sich die Familie im Vorfeld mit der Anschaffung von drei kompletten Schulausrüstungen mit Ranzen, Turnbeutel, Brotzeitdose, Trinkflasche, Regenjacken und vielem mehr. „Statt zehn Hefte haben wir halt 30 Hefte gekauft“, erzählt die Mama.

Die Brüder seien sehr unterschiedlich, meint sie. Tobias, der Wissbegierige, hat auf seiner gelben Schultüte ein Polizeiauto. Felix, der Lebendigste und Sportlichste, sei überall dabei, wo sich etwas rührt. Auf der grünen Schultüte und dem Schulranzen hat er Geländewagen. Der Dritte im Bunde, Alexander, ist eher ein ruhiger Typ. Erst denken, dann machen sei seine Art. Ein roter Hubschrauber ziert Alexanders blaue Schultüte. Bei einem sind sich die Buben einig: In der Schultüte wünschen sie sich Süßes und Playmobil. Eine große Umstellung wird es künftig für die Mama, denn der Unterricht in der ersten Klasse endet bereits um 11.15 Uhr, und die Rasselbande kommt früh heim.

„Jeder von den Buben hat bereits seinen eigenen Schreibtisch im Zimmer. Wir wollen von Anfang an versuchen, dass sie ihre Hausaufgaben getrennt in ihren Zimmern erledigen“, sagt Papa Günter Ott (40), der als SAP-Projektleiter bei der Molkerei Weihenstephan arbeitet.

Erster Schultag: Melissa Freut sich auf Latein und Italienisch

In Erding fiebert Melissa Thies ihren ersten Schulstunden am Korbinian-Aigner-Gymnasium entgegen. Die nigelnagelneue Schultasche hat sie schon gepackt. „Am allermeisten freue ich mich auf die neuen Lehrer und die neuen Fächer“, erzählt die Zehnjährige. Besonders interessiert sie sich dabei für Englisch, Latein und Italienisch. Als Halbitalienerin hat sie da natürlich einen Vorteil. „Ich bin auch schon sehr auf die Kennenlernunternehmungen mit den Tutoren und das Schullandheim gespannt. Das wird bestimmt ganz toll.“

+ Auf die neue Schule freut sich Melissa Thies aus Erding, sie kommt aufs Korbinian-Aigner-Gymnasium. Papa Christian Thies ist stolz auf sie. © privat

Es werde auf jeden Fall eine kleine Umstellung, meint Vater Christian Thies. „Auf den weiterführenden Schulen wird einfach mehr Selbstständigkeit gefordert. Es gibt jetzt auch wieder ältere Schüler, die für die Jüngeren als Vorbilder fungieren können. Das fehlt den Viertklässlern.“

„Ich finde vor allem das Wahlfachprogramm gut. Melissa ist eine talentierte Schauspielerin, und dieses Hobby kann sie jetzt endlich in der Theatergruppe des KAGs ausüben“, freut sich Mutter Nicoletta Conforto.

Erster Schultag: Lehramtsanwärterin mit leichtem Lampenfieber

„Gespannt, ein bisschen nervös und freudig“, das alles ist Katja Klanikow vor dem ersten Schultag. Die 26-Jährige ist Lehramtsanwärterin im zweiten Jahr und übernimmt damit an der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg erstmals eine eigene Klasse, eine Fünfte. „Für mich ist das alles neu“, gibt sie zu. Albträume habe sie aber nicht, sagt sie lachend.

In der Woche vorher hat Klanikow schon viel zu tun: bereitet Organisatorisches wie die Listen für Klassendienste vor und richtet zum Beispiel im Klassenzimmer eine Leseecke mit Büchern und Sitzsack ein. Im ersten Jahr als Lehramtsanwärterin sei sie schon in Wartenberg gewesen, das helfe ihr bei allen neuen Herausforderungen. Eines ist für die junge Lehrerin aus Bayerbach bei Ergoldsbach klar. Am ersten Tag muss sie sehr pünktlich in der Schule sein. „Spätestens um 6.30 Uhr“, sagt sie.

Thomas Obermeier, Olivia Rademacher und Timo Aichele