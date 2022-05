Erding: Europatag im Zeichen des Krieges

Von: Hans Moritz

Beim Europa-Quiz mussten die Fünftklässler am Montag einige Fragen lösen. Dem Sieger winkten der Wanderpokal und Euro-Münzen als Süßigkeiten. © Hans Moritz

Das Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding ist Botschafterschule und widmet sich dem Thema Europa mit vielen Projekten.

Erding – Vor dem Korbinian-Aigner-Gymnasium weht in diesen Tagen das blaue EU-Sternenbanner, und auch im Inneren ist die Europafahne omnipräsent. Kein Wunder: Noch bis Freitag ist am KAG Europawoche. Der fühlt sich das KAG besonders verpflichtet, immerhin ist sie seit 2018 Botschafterschule des Europaparlaments. Heuer steht die Europawoche unter einem ganz besonderen Eindruck – dem Krieg in der Ukraine. Seine Folgen sind auch an der Schule sichtbar. Und: Das KAG richtet den Blick über Europa hinaus.

In dem Klassenzimmer im Keller ist am Montagmorgen kein regulärer Unterricht möglich. An den Wänden stehen Roll Ups mit europäischen Themen, auf Tischen liegen angemalte Laubsägearbeiten: die Umrisse der europäischen Länder. In einer Ecke liegen Karten mit Infos zu den Mitgliedstaaten aus. Im Lauf des Vormittags werden alle fünften Klassen durch den Raum gehen und die Fragen zu Sprache, Essen, Geld und landestypischen Besonderheiten zu beantworten versuchen. Dem Sieger winkt der große Wanderpokal. Noch begehrter sind freilich die Euro-Münzen aus Gummibärchenmasse.

Organisiert haben das Quiz die zehn Junior-Parlamentsbotschafter, darunter Simon Kehm (Q11), Annouck Werber (8e) und Minh Nguyen (8a) mit ihrer Lehrerin Maria Holzner. Sie und ihre Mitstreiter freuen sich, dass sie bald die Abgeordnete Angelika Niebler im EU-Parlament in Straßburg besuchen können.

Im Lauf der Woche wird kein Schüler an Europa vorbeikommen. In der Aula kann jeder aufschreiben, was er mit Europa verbindet. Auf den Fluren hängen Länder-Infos. Und Schulleiterin Andrea Hafner freut sich, „dass wir in den Sommerferien vom Lions Club ein Touchboard für die Aula bekommen, auf dem die Schüler jederzeit Europa-Infos abrufen können“.

Uganda liegt zwar nicht in Europa, sondern in Afrika, es wird dennoch eine Rolle in der Aktionswoche spielen: Am heutigen Dienstag kommen 25 junge Musiker aus dem Land, um hier zu musizieren. Sie befinden sich auf Rundreise und lassen dabei natürlich ihre Erdinger Partnerschule nicht aus. Die Gäste sollen das KAG nicht mit leeren Händen verlassen, sondern werden gespendete Instrumente, darunter Trompeten, mit nach Uganda nehmen. Es ist eine der wenigen Schulen mit Schwerpunkt Musik in dem Land.

Der Europatag findet am KAG jedes Jahr statt, mal mehr, mal weniger abstrakt. Heuer ist er so aktuell und greifbar wie noch nie – wegen des Ukraine-Kriegs, einer militärischen Auseinandersetzung am Rande Europas.

Hafner und ihr Stellvertreter Stefan Grabrucker berichten, dass man mittlerweile 22 geflüchtete Kinder an der Schule habe, zwei weitere werden diese Woche erwartet. Laut Grabrucker gibt es zwei Willkommensgruppen. „Unser Ziel ist die rasche Integration in die Regelklassen“, versichert er. Bei der Beschulung habe das KAG großes Glück: Julia Abdallakh ist Lehrerin und selbst aus der Ukraine geflohen. Jetzt kümmert sich sie um ihre jungen Landsleute hier. Aber nicht nur: Online ist sie zudem auch noch für ihre Schüler in der Ukraine da. Die verfolgen den Distanzunterricht von mehreren Ländern aus.

Am KAG lernen sie nicht nur Deutsch, sondern werden auch von Tutoren begleitet und können pädagogische Angebote wie Musik, Kunst, Sport oder Mint-Fächer in Anspruch nehmen. In der Europawoche wird gemeinsam gekocht: Es gibt Syrniki, ukrainische Quark-Bällchen.

Am KAG gibt es 15 junge Menschen mit russischen Wurzeln. Sie verstehen sich laut Hafner gut mit den neuen ukrainischen Mitschülern.