Ex-Frau bedroht und gestalkt: Letzte Bewährungschance

Von: Mayls Majurani

Am Amtsgericht Erding wurde gegen den 24-Jährigen verhandelt. © Hans Moritz

Letzte Bewährungschance für einen 24-Jährigen: Das Amtsgericht Erding sieht von einer Haftstrafe gegen einen 24-Jährigen ab. Er hat seine Ex-Frau bedroht und gestalkt.

Erding – Viel toxischer kann man eine Trennung wahrscheinlich nicht überwinden: Ein 24-jähriger Mann musste sich vor dem Amtsgericht Erding wegen Nachstellung verantworten, in Tateinheit mit Hausfriedensbruch, vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz.

Seine heute 22-jährige Ex-Frau erlebte nach der Scheidung 2020 die Hölle auf Erden. Nun kann sie wohl etwas aufatmen: Ihr Ex-Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und bekam ein Kontaktverbot auferlegt.

Angefangen hatten die Vorfälle laut Staatsanwaltschaft im Juli 2021. Ein halbes Jahr lang stalkte der Afghane seine Ex-Frau. Einen Monat später gab es ein erstes Kontaktverbot. Das hielt den Angeklagten aber nicht ab. Häufig stand er vor ihrer Wohnung in Erding, verschaffte sich auch mal Zugang, lauerte ihr auf der Straße auf, stieg in dieselbe S-Bahn, beleidigte sie und bedrohte sie sogar mit dem Tod.

Die junge Frau musste zwischenzeitlich die Schule wechseln, weil er auch dort auf sie lauerte. Mehrmals fuhr sie mit der S-Bahn bis nach Dachau durch, weil ihr Ex-Mann ebenfalls im Zug saß und sie nicht die Adresse ihrer neuen Schule preisgeben wollte. Einmal eskalierte ein verbaler Streit. „Ich bringe dich um“, habe der Mann gesagt und sie „Schlampe“ sowie „Hure“ genannt. Sie suchte daraufhin Zuflucht in der Zugführerkabine.

Der Angeklagte bestritt das meiste, räumte nur ein, hin und wieder vor ihrer Wohnung gewesen zu sein, um zu reden. Doch er wurde etliche Male von seiner Ex-Frau angezeigt und mehrmals von der Polizei abgeholt. Die polizeilichen Aussagen der Frau summierten sich auf rund 50 Seiten, wie Richter Andreas Wassermann erklärte.

Später zog sie sogar in ein Frauenhaus in München, damit der Terror vielleicht dann aufhört.

Für den Angeklagten war das offenbar nicht länger schlimm, und er hatte nach eigenen Angaben Erfolg mit seiner Aufdringlichkeit: „Wir sind seit eineinhalb Jahren wieder zusammen“, sagte er. Das verwunderte vor allem die Eltern seiner Ex-Frau, die ebenfalls als Zeugen geladen waren. Beide wussten nichts von einer erneuten Beziehung. Die 22-Jährige selbst war dem Prozess am ersten Tag wegen einer Schulprüfung ferngeblieben.

Für eine Überraschung sorgte dann ein Polizeibeamter aus Erding. Er habe für die Gerichtsverhandlung noch mal recherchiert: „Es liest sich alles so, als wären sie seit Kurzem wieder ein Paar.“ Allerdings erklärte er auch, dass es im Münchner Raum neue Fälle gebe. Vor rund zwei Wochen zeigte die Frau den Mann erneut an.

Die Auflösung folgte dann am zweiten Verhandlungstag mit der Geschädigten als Zeugin. „Haben Sie eine Beziehung in irgendeiner Form mit dem Angeklagten?“, wollte Richter Wassermann wissen. Die unsicher wirkende junge Frau entgegnete: „Nein. Es klappt mit uns nicht. Ich will keinen Kontakt.“

Nicht geständig, keine Schuldeinsicht – für die Staatsanwaltschaft war klar: Eine Bewährungsstrafe werde nichts bringen: „Es ist nicht davon auszugehen, dass der Angeklagte aufhört.“ Richter Wassermann sah das anders. Man könne nicht abschätzen, was die Haft mit dem Mann macht und vor allem was er danach macht. Also verhängte er gegen ihn eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. „Sie müssen sich jetzt zusammenreißen. Drei Jahre lang darf nichts passieren, sonst kommen Sie ins Gefängnis“, warnte der Richter den 24-Jährigen.