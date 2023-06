Wenn das Cockpit leer bleibt

Busunternehmen tun sich schwer, neue Fahrer zu finden – Schuld daran ist auch die Bürokratie

Von Hans Moritz schließen

Scheitert die Verkehrswende am Fachkräftemangel? Im Raum München mussten bereits erste Buslinien gestrichen werden, weil die Unternehmen zu wenige Chauffeure haben.

Erding/Dorfen - Sie suchen längst im Ausland. Doch mit dem Einsatz ausländischer Fahrer landen sie schnell im Dschungel deutscher Bürokratie.



Bei Scharf Reisen in Tittenkofen ist Gerhard Vogt für das Rekrutieren neuer Mitarbeiter zuständig. Immer mehr wird er dabei zum Weltenbummler. So ist er schon mal nach Belgrad geflogen, hat dort 40 Gespräche geführt. „Zehn Serben haben Interesse gezeigt, fünf sind gekommen, drei geblieben“, erinnert er sich. Aber auch nach Rumänien, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungarn und Spanien hat Scharf Reisen seine Fühler schon ausgestreckt. Denn die 65 Busse wollen auch gelenkt werden. Die Hälfte der 75 Fahrer kommt aus dem Ausland. „Das ist in unserer Branche noch eine recht geringe Quote, ich kenne Kollegen, die zu 95 oder gar 100 Prozent ausländische Fahrer haben“, erklärt Inhaber Andreas Scharf. Er benötige die Kollegen vor allem im Linienverkehr, der 65 Prozent seines Geschäfts ausmacht. 20 Prozent entfallen auf den Schülerverkehr. Für Busreisen setzt Scharf nur deutsche Fahrer ein – „weil hier eine besondere Betreuung erforderlich ist. Da sind unsere Fahrer ja quasi Mutter für alles“.



Es gibt viele Faktoren, die den Busunternehmen die Einstellung erschweren. Vogt erinnert daran, „dass früher viele bei der Bundeswehr den Lkw-Führerschein gemacht haben“. Mittlerweile müsse die Bus-Lizenz gesondert erworben werden. „Es ist sehr aufwendig und teuer, in Deutschland den Busführerschein zu erwerben“, klagt Vogt. 12 000 Euro seien da schnell zusammen. Immerhin: Es gibt Förderprogramme vom Bund. Das Problem indes: In Österreich sei der Schein viel billiger und die Auflagen geringer – Ausländer gehen auch deswegen bevorzugt in die Alpenrepublik.



Oben drauf komme noch eine 140-stündige Ausbildung nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz. „Die Prüfung kann man bis jetzt aber nur auf Deutsch und Englisch absolvieren, eine weitere Hürde“, so Vogt.



Scharf berichtet, „dass Fahrer selbst aus EU-Staaten nach einem halben Jahr ihren Führerschein umschreiben lassen müssen“ – und dazu ihr Wissen kostenintensiv unter Beweis zu stellen hätten. Denn dazu würden noch einmal Fahrstunden erwartet, was Scharf für überzogen hält: „Die fahren ja zum Teil schon viele Jahre.“



Was ihnen Scharf neben Tariflohn und Zulagen bieten kann: „Wir haben in Berglern, Tittenkofen und Maria Thalheim einige Mitarbeiterwohnungen insbesondere für die ausländischen Kollegen.“



Der Dorfener Busunternehmer Josef Kalb berichtet von etlichen Kollegen, die in Rente gehen oder gegangen sind. „Leider rücken weniger nach.“ Auch er rekrutiere im Ausland, die Wege würden aber immer länger, „auch weil sich die Lage zum Beispiel in Slowenien und Kroatien bessert und die Leute deswegen dort bleiben“, so Kalb. Sein Sohn sei jetzt selbst in die Ausbildung neuer Fahrer eingestiegen. Aber auch er beklagt den hohen Aufwand und die überbordende Bürokratie. Er bietet ebenfalls Betriebswohnungen an. Kalb beschäftigt 65 Fahrer und hat 20 große und genauso viele kleine Busse im Einsatz.



Kathrin Deuschl vom gleichnamigen Unternehmen aus Dorfen sagt, sie suchten über Zeitungsanzeigen Fahrer – „und das mit Erfolg“. Man habe dennoch die gleichen Probleme wie die Kollegen. Immerhin: „Wir haben viele Stammfahrer.“



Claudia Wanderer von Linner Reisen aus Erding berichtet: „Gerade im Reiseverkehr ist der Einsatz ausländischer Kräfte schwierig.“ Zurzeit habe man für die sechs Busse zum Glück ausreichend Fahrer. Auch Wanderer kritisiert die hohen Kosten für den Bus-Führerschein und die Auflagen. ham