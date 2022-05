Der Weg zum Traumjob führt über Praktika

Von: Veronika Macht

Teilen

Diskutierten über Fachkräftemangel (v. l.): Moderator Hans Moritz, Herbert Neumaier, Andreas Scharf, Luca Hoehl, Rudi Waxenberger, Fabian Steffl, Veronika Kamm und Dieter Link. © Vroni Macht

Wie kann man dem Fachkräftemangel entgegentreten? Mit dieser Frage beschäftigten sich Berufs- und Bildungsexperten bei der Unternehmerkonferenz im Rahmen der Erdinger Gewerbetage.

Erding - Die Arbeitslosenquote im Landkreis lag zuletzt bei niedrigen 1,9 Prozent. Der Bedarf an Fachkräften ist indes weiter hoch. Unter anderem im Sozial- und Gesundheitswesen, aber auch im Handwerk und im Verkauf wird Personal gesucht.



Doch wie begeistert man junge Leute für diese Berufe? Und welche Rolle könnten Flüchtlinge beim Fachkräftemangel spielen? Um diese Fragen drehte sich die Podiumsdiskussion, die am Sonntag im Rahmen der Gewerbetage in Erding stattfand.



Sieben Teilnehmer stellten sich den Fragen von Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Sie waren sich einig: Um den Traumberuf zu finden, sind Praktika unerlässlich. „Sie sind das A & O, um in möglichst unterschiedliche Berufsfehler reinzuschnuppern“, sagte Veronika Kamm, Junior-Chefin von Huber Technik. Das bestätigte Luca Hoehl. Der 17-Jährige macht gerade eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann – und ist dazu durch ein Praktikum gekommen, nachdem er sich zuvor schon in der IT-Branche, bei der Polizei oder auch im Personalbereich umgeschaut hatte.



„Leider konnten in den vergangenen zwei Jahren viele Praktika nicht stattfinden“, erklärte Fabian Steffl, Konrektor der Mittelschule Erding. Gerade die Neuntklässler seien zum Teil noch orientierungslos, was ihre berufliche Zukunft angeht, weil eben die praktischen Erfahrungen fehlten. „Dabei landen gefühlt 70 Prozent unserer Schüler später in einem Betrieb, in dem sie mal ein Praktikum absolviert haben.“



Auch Rudi Waxenberger meinte, Praktika seien zentral für die Nachwuchsgewinnung. Hier habe es in der Corona-Zeit durchaus einen Einschnitt gegeben. Der Kreishandwerksmeister bemängelte, dass das Handwerk immer weniger gefragt sei, was auch daran liege, „dass die Bildungspolitik seit Jahren immer mehr in Richtung akademischer Abschluss getrimmt wird“. Dabei sei der berufliche Bildungsweg „mit Sicherheit keine Sackgasse“, sagte Berufsschulleiter Dieter Link, sondern vielmehr „eine Bereicherung im Bildungsportfolio eines Jugendlichen“.



Wie aber finden die Arbeitgeber nun Fachkräfte? Müssen sie sich attraktiver präsentieren, etwa in den Sozialen Medien? „Eine gute Idee“, meinte Hoehl, „da ist großes Potenzial da, das man ausschöpfen muss“. Das weiß auch die IHK, so Andreas Scharf, Vizevorsitzender des Regionalausschusses Erding-Freising und Busunternehmer aus Tittenkofen. „Das kommt auch langsam, aber umsetzen müssen es die Betriebe vor Ort.“



Über Auftritte bei Instagram, TikTok & Co. könne man auch als Schule durchaus nachdenken, befand Steffl. Vielleicht helfe dies dabei, dass sich mehr Eltern bei ihrem Kind für die Mittelschule entscheiden, denn auch mit dem Quali könne man Mittlere Reife machen, die BOS besuchen und studieren.



Link betonte, man müsse vor allem Perspektiven bieten, um den Fachkräftemangel zu bewältigen – etwa Wohnraum und entsprechende Löhne. Das gelte freilich auch für Flüchtlinge und Migranten. „Sie können eine sehr große Rolle für unsere Wirtschaft spielen, wobei die Sprache das A & O ist“, sagte Kamm. Auch Waxenberger meinte: „Gerade das Handwerk und die Gastronomie sind da Vorreiter, seit jeher haben wir Mitarbeiter aus aller Herren Länder. Wir sind wahrscheinlich so etwas wie die Integrationsweltmeister in der Wirtschaft.“



Allerdings, darauf verwies er ebenso wie Scharf, gebe es große bürokratische Hürden, etwa was die Anerkennung von Vorqualifikationen angehe. Herbert Neumaier, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Erding, ergänzte, dass eine ganzheitliche Integration von Arbeitskräften aus dem Ausland in der Gesellschaft wichtig sei.



Mit Blick auf die Ansiedlung eines Amazon-Sortierzentrums und einer großen Backfabrik in Erding meinte Waxenberger, dass in beiden Betrieben wohl eher Billiglohnarbeiter zum Einsatz kämen. Laut Neumaier sind die Bereiche Lager und Logistik diejenigen mit dem größten Bewerberpotenzial. Er sehe daher keine Probleme, dass die vielen Arbeitsplätze, die entstehen sollen, auch besetzt werden.



Und was gehört nun dazu, um beruflich Erfüllung zu finden? Auch dabei waren sich die Teilnehmer einig. Der Beruf muss sinnvoll sein, Spaß machen – „und wenn es einen nicht hundertprozentig glücklich macht, sollte man den Mut haben, sich für etwas anderes zu entscheiden“, riet Steffl.

vam