Fahndung nach S-Bahn-Grapscher: 17-Jährige in Erding belästigt

Nur noch raus: Eine 17-Jährige flüchtete am Mittwoch aus einer S2 Richtung München. Nach dem Übergriff in Erding hielt die Polizei die S-Bahn in Poing an.

Erding - Eine 17-Jährige ist am Mittwochnachmittag in einer S2 in Erding begrapscht worden. Nach Angaben der Bundespolizei saß sie gegen 15.30 Uhr in der abfahrbereiten S-Bahn Richtung München. Von hinten trat ein unbekannter Mann an sie heran, schaute sie längere Zeit an und fasste ihr dann mit der Hand an den Oberschenkel, den er leicht drückte. Die Jugendliche wischte entsetzt die Hand des Mannes weg und fragte, was er da mache. Daraufhin setzte er sich ihr gegenüber. Die junge Frau aus dem Landkreis flüchtete aus der S-Bahn und informierte ihre Mutter sowie die Polizei.

S-Bahn-Grabscher: So beschreibt die Jugendliche den Täter

Streifenbeamte fuhren zum Bahnhof und nahmen den Sachverhalt auf. Da der Tatverdächtige vermutlich Richtung München gefahren war, ließ die Bundespolizei die S2 in Poing stoppen und suchte sie nach dem Mann. Er wurde als osteuropäisch, etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben, wurde jedoch nicht gefunden. Die S2 fuhr weiter.

Die Bundespolizei sucht nun Personen, die am Mittwoch zwischen 15.30 und 16 Uhr mit der S-Bahn von Erding nach München fuhren und Zeuge der beschriebenen sexuellen Belästigung an der 17-Jährigen in Erding wurden. Hinweise unter Tel. (08) /51 55 50-111.

Video: Julia Irmen und ihre Tipps zur Selbstverteidigung

Leider sind junge Frauen nicht immer sicher vor solchen Übergriffen.

Einer 19-Jährigen in Emmering wurde übel mitgespielt.