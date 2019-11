Falsch abgebogen: Kind und Vater verletzt

Ein zehn Jahre alter Bub ist am Montagmorgen bei einem Unfall im Norden Erdings leicht verletzt worden, ebenso sein Vater (49). Und in Altenerding erwischte es ausgerechnet einen Leichenwagen...

Erding – Ein zehn Jahre alter Bub ist am Montagmorgen bei einem Unfall im Norden Erdings leicht verletzt worden, ebenso sein Vater (49). Die Polizei berichtet, dass ein Wartenberger (61) gegen 8 Uhr auf der ED 19 von Eitting in Richtung Erding fuhr. Auf Höhe Siglfing wollte er nach links in die Dorfstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw des Zollingers. Der Vater kam ins Erdinger Klinikum, das Kind ins Krankenhaus St. Marien nach Landshut. Um den Hund der beiden kümmerte sich das Tierheim. Den Schaden beziffert die Polizei mit 7000 Euro. Die Feuerwehr Erding band auslaufende Stoffe und sperrte die Kreuzung.

Bereits am Freitagabend hat es auf der Bahnhofstraße in Altenerding gekracht. Beteiligt war ein Leichenwagen. Polizeiangaben zufolge wollte eine Peugeot-Fahrerin (18) vom Christian-Seidl-Weg auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei nahm sie dem Bestatter die Vorfahrt. Es wurde zwar niemand verletzt, der Sachschaden ist mit 7500 Euro aber beträchtlich. ham