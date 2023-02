Ukrainer berichten über ihre Flucht und ihr neues Leben in Erding

Von: Hans Moritz

Neue Heimat Erding: Drei ukrainische Familien haben Heidi Huber-Kamm (hinten, 8. v. l.) und ihre Tochter Veronika (hinten, 4. v. r.) bei sich aufgenommen. Zum ersten Jahrestag des Krieges übergab Familie Prosianyk eine zu einem Kunstwerk umgearbeitete Panzer-Haubize (vorne) – graviert mit den Wappen der Ukraine und der Stadt Erding sowie einer Botschaft des Dankes und der Hoffnung auf eine starke Ukraine. © Hans Moritz

Heute vor einem Jahr begann der Krieg in der Ukrainer. Wie geht es den Familien, die fast genauso lange in Erding leben, als Flüchtlinge aus dem von Putin geschundenen Land? Wir haben mit Dreien gesprochen.

Erding - Heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Über eine Million Ukrainer sind seither nach Deutschland geflüchtet. Darunter sind auch drei Familien aus Kiew und Charkiw, die in Erding eine neue Heimat gefunden haben – und Sicherheit. Sie kamen in den ersten März-Tagen 2022 an und fanden Aufnahme bei Familie Huber-Kamm.



Die drei Familien sind der Beleg, wie Putins Angriff in der Mitte der ukrainischen Zivilgesellschaft eingeschlagen ist. Unter denen, die Heidi Huber-Kamm einquartiert hat, sind ein Physiker, eine Juristin, eine Professorin für Wassertechnik und ein Ingenieur – und acht Kinder, darunter zwei Zwillingspaare.



„Wir sind am 3. März aus unserer Heimatstadt Charkiw aufgebrochen und fünf Tage später in Erding angekommen“, berichtet der 51 Jahre alte Artur Savchenko, der gemeinsam mit Gattin Diana (42) und den Kindern Anastasiia (14), Kyrylo und Dariia (11) mit dem Zug über Polen eingereist ist – mitsamt Hund, Katze und Hamster. Am Münchner Hauptbahnhof strandeten sie und wohnten zwei Tage im Hotel. Ihr Glück: Veronika Kamm hatte sich einer Facebook-Gruppe von Flüchtlingshelfern angeschlossen. „Man kann ohnehin nicht viel tun, aber wenn man schon das Privileg hat, ein wenig helfen zu können, dann sollte man es auch tun“, sagt die Unternehmerin.



So wenig war das gar nicht. Denn die Familie Huber-Kamm stellte drei Wohnungen in zwei Häusern zur Verfügung. Hier sind die Savchenkos in Sicherheit, nun lernen sie Deutsch. Artur, gelernter Physiker, hat einen Job bei einem Logistiker gefunden. „Wir haben Granatenbeschuss miterlebt“, erzählt er. Die ganze Familie will in Deutschland bleiben, „auch wenn der Krieg vorbei ist“, versichert Diana. Damit ist auch die 14 Jahre alte Anastasiia einverstanden. Sie besucht die Mittelschule Erding. „Später würde ich gerne einen künstlerischen Beruf ergreifen“, erzählt sie.



Nach der Flucht habe es Tage gedauert, bis sie endlich ihre Mutter erreicht hatte, erzählt Diana. Jetzt verfolgen sie über die Nachrichten und das Internet, wie sich der Krieg entwickelt.



In Deutschland fühlten sie sich wohl, versichert die 42-Jährige, sie erlebe viel Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. Ihr größter Wunsch: „Dass der Krieg zu Ende geht. Er macht das Leben für alle schlechter“, so die gelernte Landwirtin.



Drei Generationen auf der Flucht, das trifft auf Familie Romas zu. Iryna (45) spricht sehr gut Deutsch und übersetzt für ihre Landsleute. Auch die 14 Jahre alte Sofiia hat schnell Deutsch gelernt – als Schülerin des Anne-Frank-Gymnasiums. Mit geflüchtet sind die (Schwieger-)Eltern Yevhen (78) und Ivanna (80) Romas sowie Tetiana Vyzhevska (70).



Daheim geblieben ist Irynas Mann Pawlo. Der 46-Jährige ist von dem Ausreiseverbot betroffen. Er leitet in Kiew ein Versicherungsbüro. „Wir telefonieren jeden Tag. Es ist unendlich schwer, getrennt zu leben. Jeder Tag ist eine Prüfung“, sagt die 45-Jährige. Strom gebe es in der Hauptstadt nur stundenweise, dazu die auffressende Angst, dass ihrem Gatten etwas passieren könnte.



Herzzerreißend auch, was die 80 Jahre alte Ivanna erzählt: „Ich bin 1943 im Krieg in der Ukraine geboren worden. Nun bin geflohen, damit ich nicht auch im Krieg sterben muss.“



Ein Neffe Irynas war bis zu Kriegsbeginn Koch in Qatar. „Er ist zurück in die Ukraine, um für sein Land zu kämpfen“, erzählt die Tante. Ihr 17 Jahre alte Neffe will Deutschland verlassen, wenn er 18 ist – um die ukrainische Armee zu unterstützen.



Die Romas sind am 15. März 2022 mit dem Auto nach Deutschland gekommen. Auf die Familie Kamm seien sie über Freunde aufmerksam geworden, erzählt Iryna. Auf die Frage, ob sie eines Tages wieder in die Ukraine zurückkehren wolle, antwortet sie, ohne zu zögern: „Ja, so schnell wie möglich.“



Ebenfalls aus der Hauptstadt Kiew flüchten mussten Olexandr (43) und Inna (39) Prosianyk, ein technischer Ingenieur und eine Juristin. Acht Tage waren sie unterwegs, immer weiter gen Westen. Der Familienvater durfte das Land verlassen, weil er vier Kinder hat, die zweieinhalbjährigen Zwillinge Yeva und David, den 15-jährigen Lev und den ein Jahr älteren Heorhii. Mitgenommen haben sie auch Mutter und Schwiegermutter. Nur der 75-jährige Chernihir ist in der Heimat geblieben. „Er ist sehr heimatverbunden und wollte nicht weg, wollte nicht seine Bienen, Schweine und Ziegen zurücklassen“, sagt Inna. Sie trägt ein weißes Sweatshirt mit der ukrainischen Aufschrift: „Guten Abend, wir sind aus der Ukraine“ und ist zwischenzeitlich mehrfach in die Ukraine gereist – mit dem Fernbus.



„Wir fühlen uns hier sehr willkommen“, versichert sie. Überhaupt gefällt es allen gut in ihrer neuen Heimat. Iryna Romas lobt, „dass die Menschen hier sehr höflich sind und oft lächeln“. Sie fahre in Erding viel mit dem Rad – „die Stadt ist nicht so groß, so kommt man überall hin“.



Die Kamms berichten, dass längst tiefe Freundschaften entstanden seien. Miete verlangen sie keine, nur die Nebenkosten bekommen sie vom Jobcenter. Man feiere gemeinsam und habe schon Feste besucht. Bald wollen die drei Familien für die Belegschaft der Firma Huber-Technik kochen – Wareniki, ukrainische Teigtaschen. Und das für über 100 Mitarbeiter.



Was in den Familien angesichts des ersten Jahrestags des Krieges vorgeht, mag man nur erahnen. Am Ende des Treffens übergibt Olexandr Prosianyk eine künstlerisch umgearbeitete Panzer-Haubize, die in Kiew im Einsatz war. Nun glänzt sie golden, trägt das Wappen der Ukraine und der Stadt Erding – und die Inschrift „Danke an Familie Huber-Kamm“. Denn sie bietet nicht nur Obdach, sondern schlägt auch eine Schneise durch den Dschungel der Bürokratie.

Hintergrund:

Der Landkreis Erding ist für viele Ukrainer zu einer neuen, vorübergehenden Heimat geworden. Seit Ausbruch des Krieges heute vor einem Jahr wurden 1185 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Diese Zahl nennt Markus Hautmann, Sprecher des Landratsamtes. In Asylunterkünften leben 653 Ukrainer, nach wie vor privat untergebracht sind 532, so Hautmann weiter.



Die ersten Flüchtlinge aus dem von Russland überfallenen Land tragen nur vier Tage später ein, am 28. Februar.



Zunächst wurden die Ukrainer am Landratsamt empfangen, zeitweise wurde der Sitzungssaal als Ankunftszentrum genutzt. Wenige Wochen später wurde dazu im Gewerbegebiet Erding-Südwest das Gebäude der Energie Südbayern angemietet. Doch genutzt wurde es kaum, viele Ukrainer kamen privat unter. ham