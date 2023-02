Fasching: Die Klassiker sind immer noch in Mode

Von: Hans Moritz

Bereit für den Fasching sind Mirja Widmann (l.) und Mariella Schreyer aus Erding. © Valentin Müller

Keine Experimente – diese Devise scheint im Fasching bei der Kostümierung zu gelten.

Erding - Trotz aller politischen Debatten stehen die Klassiker wie Cowboy und Indianer, aber auch Tiere und Eisprinzessinnen bei den jungen Faschingsnarren weiter hoch im Kurs. Jugendliche und Erwachsene müssen hingegen länger suchen, wenn sie noch ein Kostüm benötigen. Das hat ein Rundgang unserer Zeitung ergeben.



In Dorfen waren zuletzt vor allem weiße Nachthemden gefragt – der Hemadlenz stand vor der Tür. „Dieses Jahr ist der Hemadlenz wieder in aller Munde. Die Kostüme gingen zuletzt sehr gut“, heißt es aus dem Dorfener Spielwarenladen Meier-Hammerschmid.



Auch die „normalen“ Kostüme würden gut nachgefragt. „Man merkt einfach, dass die Menschen wieder raus und zusammen Fasching feiern wollen.“ Zum Endspurt rechnet man in Dorfen noch mit vielen kurzentschlossenen Maschkera.



Im Drogeriemarkt Müller in Erding findet Fasching in der Spielwarenabteilung im zweiten Stock statt. Allerdings gibt es nahezu ausschließlich Kinderkostüme. Ein Verkäufer berichtet, dass man sich nicht auf einen Ansturm einstelle. „Wir glauben, dass es in etwa so viele sein werden wie vor der Pandemie“, so der Mitarbeiter. 2021 und 2022 habe wegen Corona so gut wie gar kein Absatz stattgefunden. Und, als was verkleidet man sich heuer? „Die Mädchen gehen nach wie gerne als Prinzessin, die Buben verkleiden sich bevorzugt als Cowboy – und bewaffnen sich entsprechend“, so der Verkäufer. Auch Faschingsschminke sei wieder sehr gefragt.



Überschaubar ist das Sortiment bei NKD in der Erdinger Altstadt. Die Filiale bietet die klassischen Renner wie Prinzessin für die Mädchen sowie Feuerwehrmann und Cowboy für die Buben. Es gibt auch nur einen Kleiderstand mit Kostümen. Filialleiter Daniel Pech erklärt: „Die meisten Kostüme sind schon weg, das ist nur noch der Restbestand“. Nachschub erwartet er nicht mehr. „Die meisten haben sich bereits eingedeckt“, erklärt Pech, der nicht mehr mit vielen verkleidungswilligen Kunden rechnet.



Beim Spielwarenhändler Rofu in Aufhausen sind es vor allem Kinder, die auf Kostümsuche sind. Auch hier sind weiterhin die Klassiker die Renner – Polizist, Cowboy, aber auch Harry Potter und Magier. Eine Verkäuferin berichtet von dem wachsenden Trend der Ganzkörperkostüme, in die man einfach nur hineinschlüpfen muss, um als grüner oder pinker Bär daherzukommen. Beliebt seien auch Tierumhänge, um sich im Handumdrehen in einen Tiger, Löwen oder Dinosaurier zu verwandeln. Die Erfahrung bei Rofu: „Je näher die heiße Phase der närrischen Jahreszeit kommt, desto mehr Kunden sind auf Kostümsuche.“



Von einem „bisher guten Verkauf“ berichtet Helmut Filser, Leiter der Feneberg-Filiale in Erding-West. Und er macht Spätentschlossenen Mut: „Wir haben schon noch einiges da – für die, die sich erst jetzt entscheiden, etwa einen Rosenmontagsball zu besuchen.“ BENEDIKT WIMMER