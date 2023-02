Die vielen Facetten der Fröhlichkeit

Von: Hans Moritz

Strahlende Gesichter bei der Verleihung des Reiherordens (ab 2. v. l.): Sarah Wille, Simon Gotz, OB Max Gotz, Hansi Kraus, Elisabeth Makepaece von den Klinik-Clowns mit Begleitung, Dieter Jäckel, Detlef Felixberger sowie das Prinzenpaar Melanie I. und Hannes I. © Hans Moritz

Gleich zwei Orden, ein fünfstündiges, eng durchgetaktetes Mammutprogramm und 150 Mitwirkende – bei der Reiherorden-Verleihung hat die Faschingsgesellschaft Narrhalla Erding alles gegeben.

Erding - Und sie hat mit ihren Preisträgern gezeigt, wie facettenreich Humor ist.



Nach der Wiederbelebung des Reiherordens wurde die von Benno Hauber entworfene Plakette heuer zum fünften Mal vergeben. Die Neu-Preisträger sind Monika Gruber, Pfarrer Rainer Maria Schießler, Werner Brombach und Fredl Fesl. Dass es heuer gleich zwei Preisträger sind, liegt daran, dass 2022 schon einer auserkoren war und dann Corona jegliches Feiern verhinderte, und heuer eben der nächste anstand.



Der Orden wird laut Satzung „an Personen oder Institutionen verliehen, die sich auf politischem, gesellschaftlichem, wirtschaftlichem, kulturellem oder geistigem Gebiet um die Pflege des bodenständigen Humors sowie um Geselligkeit und Unterhaltung verdient gemacht haben“. Geehrt wurden die Klinikclowns Bayern, vertreten durch ihre Gründerin, Vorsitzende und Geschäftsführerin Elisabeth Makepeace, sowie der Schauspieler und TV-Liebling Hansi Kraus.



Eine Weltpremiere feierten die Lotten-Harmonists, ein Chor früherer und amtierender Narrhallesen, der sich in der Corona-Zeit gegründet hat und frenetischen Applaus enthielt. Sogar ihre eigenen Groupies hatte die Combo dabei – so manches Unterwäscheteil flog auf die Bühne. © Hans Moritz

In seiner ergreifenden Laudatio auf die Clowns erinnerte Narrhalla-Senator Dieter Jäckel an ein Forschungsprojekt, bei dem anhand 2500 Probanden getestet wurde, ob Lachen gesund macht. „Es lindert den Schmerz, gibt Lebensmut zurück und fördert den Heilungsprozess“ zitierte er die Ergebnisse. „Und vor 25 Jahren und zwei Wochen wurden auf den Fluren des Hauner’schen Kinderspitals in München die ersten Klinikclowns gesichtet“, fuhr Jäckel fort, gegründet von Makepeace, die das Konzept aus ihrer österreichischen Heimat nach Bayern importiert hatte. Dies sei „der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte“ gewesen. Die Klinikclowns seien heute auch in Seniorenheimen, aber auch auf Palliativstationen und in Hospizen anzutreffen. Jäckel nannte eine beeindruckende Bilanz: „Über 70 Clowns besuchen 100 Einrichtungen. Bislang wurden bei mehr als 39 000 Visiten über 1,4 Millionen Menschen erreicht.“ Das Publikum sei mal eine ganze Station, mal nur ein einzelner Patient.



Jäckel würdigte, dass der Anspruch an die Clowns hoch sei. „In der Regel sind das freischaffende Schauspielprofis, die sich individuell auf ihr Gegenüber einstellen können. Ihre Manege ist das Krankenzimmer, ihre Auftritte nicht grell wie im Zirkus, sondern einfühlsam.“ Der größte Erfolg sei, „wenn etwa ein schwer krankes Kind endlich einmal wieder lachen kann“.



Makepeace zeigte sich von der Auszeichnung tief beeindruckt, „zumal wir noch nie einen Orden bekommen haben. Deswegen erhält er einen Ehrenplatz.“



Die Laudatio auf Hansi Kraus hielt Narrhalla-Präsident Detlef Felixberger, selbst begeisterter Theater- und Konzertgänger. Er erinnerte daran, dass der Preisträger 1952 als Jan Christoph Krause in Polen zur Welt und erst mit fünf Jahren nach München gekommen sei. „Er wurde aber schnell ein Bayer und ein Münchner“, blickte der Präsident zurück. Zur Schauspielerei kam Kraus durch eine Bewerbung bei der Abendzeitung, die einen Darsteller für die Verfilmung der Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma suchte. Der Bub schrieb eine wahre Geschichte auf – als er eine tote Schlange mit zu einer Familienfeier brachte, und der Opa, im Glauben, es sei eine Gummischlange, fröhlich hineinbiss. Danach, überlieferte Felixberger, sei die Stimmung der Feier umgeschlagen. Kraus selbst erzählte hinterher: „Zwei haben kotzen müssen.“ Er jedenfalls hatte seine Rolle, später mimte er in der siebenteiligen legendären Reihe „Die Lümmel von der ersten Bank“ den Pepe Nietnagel. Darüber hinaus, würdigte der Narrhallese, habe der 70-Jährige in zahlreichen TV-Filmen und Serien mitgewirkt, etwa „Ein Schloss am Wörthersee“, „Forsthaus Falkenau“, „München7“ und „Löwengrube“. Zudem spiele Kraus bis heute Theater, etwa bei der legendären Iberlbühne. Kraus selbst schaute sich den Orden an und meinte dann: „Hoffentlich gefällt er meinem Enkel nicht, denn sonst verzieht er ihn.“

150 Mitwirkende machten die fünfstündige Veranstaltung zu einem großen Erlebnis. © Hans Moritz

Die Reiherorden-Sitzung hat den Charme und zugleich die Herausforderung, dass dem Zuschauer das gesamte Narrhalla-Programm gezeigt wird – alle Garden, alle Sketchen, Reden und Einlagen. Heuer gab es noch dazu eine Weltpremiere: In der Corona-Pandemie haben sich einige Narrhallesen, darunter auch Prinzen aus vergangenen Zeiten, zu einem Chor zusammengeschlossen – die Lotten-Harmonists mit Guido Krutscher am Flügel. Und ihr Auftritt sollte auch einer der Höhepunkte des XXL-Programms in der Stadthalle werden. Das dürfte auch an den Fans gelegen haben, die sich vor der Bühne tummelten und eifrig Unterwäsche auf die Bühne warfen. Da hätte der unermüdliche Moderator des Abends, Siegi Ippisch, nichts dagegen gehabt, wenn BHs und Schlüpfer ihm gegolten hätten.



Ein Augenschmaus waren die Garden – von den kleinen Sternchen bis zur professionellen Prinzengarde – ebenso wie das schräge Männerballett der Lieselotten. Und im Sketch sowie dem neuen Garde-Sketch wurde die Stadtpolitik derbleckt – heuer allerdings ungewöhnlich brav. Zum Star mutiert immer mehr Alexander Genstorfer, der immer perfekter OB Max Gotz imitiert und den ersten Applaus kassiert, ehe er den Mund nur aufgemacht hat.



Galant und souverän das Prinzenpaar Hannes I. und Melanie I. Letzteres, weil bei ihrem Walzer und dem weiteren Lied gleich zweimal die Musik aussetzte und sie professionell darüber hinweg gingen.



Nun stehen noch einige Hausbälle an und dann am Nachmittag des Faschingssonntags die berühmte Narrenschranne in der Innenstadt, die ebenfalls zwei Jahre hatte pausieren müssen.