Erding: Fast 210 000 Euro fürs Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“

Von: Gabi Zierz

Ausgebrannt ist die Wohnung einer Familie in Erding. Das Leserhilfswerk kann auch sie dank der Spenden beim Neuanfang unterstützen. © privat

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Erding ist grenzenlos: Für unser Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ haben die Bürgerinnen und Bürger fast 210 000 Euro gespendet.

Erding – In Krisenzeiten rücken die Menschen zusammen. Das beweisen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Erding mit ihrer Spendenbereitschaft für das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

Obwohl viele von ihnen selbst die Energiekrise – ausgelöst durch den Ukraine-Krieg –, Preissteigerungen und Inflation spüren, haben sie die Menschen in Not nicht aus den Augen verloren. Für sie haben sie nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Geldbeutel geöffnet.

So sind bei der 16. Auflage von „Licht in die Herzen“ 209 780 Euro zusammengekommen. Das ist das zweithöchste Ergebnis seit Bestehen unseres Leserhilfswerks. Dafür bedanken wir uns von ganzem Herzen.

Seit 16 Jahren engagiert sich „Licht in die Herzen“ für Bedürftige und Kranke im Landkreis Erding. Dazu haben wir ein starkes Netzwerk geknüpft. Die Spenden helfen Nachbarschaftshilfen, Vereinen und Verbänden, ihre soziale Arbeit im Landkreis genau dort zu leisten, wo sie gebraucht wird. Denn sie wissen, welche Sorgen die Menschen haben und wie man ihnen schnell und unbürokratisch beistehen kann. Das Geld kommt zu 100 Prozent bei den Bedürftigen, Kranken und Schwachen an, Verwaltungskosten fallen keine an.

Gemeinsam können wir die Not lindern. Sei es bei einer Erkrankung oder nach dem Unfall eines Familienmitglieds, wenn das magere Einkommen für Reparaturen am Auto oder Neuanschaffungen im Haushalt nicht ausreicht. In finanzieller Not sind gerade in Zeiten wie diesen viele Alleinerziehende, die schon vor der Inflation nicht wussten, wie sie bis zum Monatsende über die Runden kommen sollen.

Ähnlich ergeht es Senioren, die nur eine kleine Rente haben. Da ist beispielsweise Hilfe bei Medikamenten-Zuzahlungen eine große Erleichterung. Nachbarschaftshilfen im Landkreis unterstützen auch hunderte von Senioren mit Essens- oder Fahrdiensten, bieten Mutter-Kind-Gruppen, Kinderbetreuung und Schülerhilfe an.

Dass Menschen ihren letzten Lebensabschnitt in Würde beschreiten können, dafür setzen sich der Christophorus Hospizverein, das Palliativ Team Erding und das Sophienhospiz ein. Sie alle können dies dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, tun.

Jede Spende zählt. So haben Geburtstags- und Hochzeitsjubilare auf Geschenke und Firmen auf Kundenpräsente verzichtet, Vereine, Feuerwehren, Schulen und Kindergärten den Erlös von Veranstaltungen gespendet. Auch viele Unternehmen und Banken zeigten sich wieder sehr großzügig. Sie sind im Landkreis verwurzelt und wollen damit ihre Verbundenheit ausdrücken.

Besonders bewegt hat unsere Leser das Schicksal einer Familie in Pretzen, die durch einen Brand ihr ganzes Hab und Gut verlor. Auch einer Familie aus Berglern, die nach dem Krebstod des Ehemanns und Vaters nicht nur emotional, sondern auch finanziell schwere Zeiten durchmacht, konnten wir zur Seite stehen. Das trifft auch auf eine Witwe und ihre Kinder zu, deren Ehemann und Vater sich das Leben genommen hat.

Sie alle erfuhren dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Unterstützung. Und die Aktion „Licht in die Herzen“ läuft weiter, denn Hilfe ist das ganze Jahr über gefragt.