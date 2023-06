Erding: Fast so viele Kinobesucher wie vor der Pandemie

Kommt gut an: Das Studio A im Cineplex Erding. In der hintersten Reihe befinden sich die Liegesessel.

Cineplex investiert in Liegesessel, neues Soundsystem und bewegliche Sitz

Von Mayls Majurani schließen

Das Cineplex-Kino Erding hat die Pandemie weitgehend überwunden. Die Besucherzahlen sind fast so hoch wie zuvor. Jetzt wird weiter in die Säle investiert.

Erding – Die Pandemie hat das Verhalten der Kinogänger verändert. Oder doch nicht? Zumindest bewegt sich das Cineplex Erding vor allem seit August vergangenen Jahres in die richtige Richtung. Damals wurden zwei neue Luxus-Säle, Studio A und B, eingeweiht (wir berichteten). Und beim Publikum sind sie äußerst beliebt, wie Kinosprecherin Karin Glück erzählt. Die Investitionen haben sich gelohnt, deshalb stehen auch schon die nächsten an im Cineplex an der Dorfener Straße.

Über 17 000 Besucher ließen es sich seit Eröffnung im Studio A und Studio B gut gehen, berichtet Glück. Die Auslastung ist mit 23 Prozent um bis zu fünf Prozent höher als in den anderen Sälen. Und die jeweils acht Liegesessel sind sehr häufig ausverkauft.

Gezeigt werden in den beiden Studios zum großen Teil Kunstfilme, etwa das hochgelobte Drama „The Banshees of Inisherin“ oder die deutsche Bestsellerverfilmung „Wann wird es endlich wieder so wie es nie war“. Mittlerweile läuft auch die beliebte Reihe Sonntagsfilm & Sekt in den neuen Sälen.

Aber auch in den alten Sälen läuft es derzeit gut. Der Zuschauereinbruch aufgrund der Pandemie sei kaum noch spürbar: „Wir haben im ersten Quartal inzwischen 92 Prozent der Besucherzahlen von 2019 erreicht“, berichtet Glück. Das sei eine Steigerung von über 180 Prozent gegenüber 2022.

Das liegt zum einen an den vielen Blockbustern. Aber auch die Nachfrage nach Arthouse-Filmen sei spürbar gestiegen in Erding, sagt Glück: „Wir gehen davon aus, dass wir im zweiten Quartal weiter zum Vor-Pandemie-Niveau aufschließen können.“

Die beiden neuen Säle dienen, wie berichtet, auch als Eventlocations. Da sie über ein eigenes Foyer besitzen, seien sie ideal für Geburtstagsfeiern, Firmenpräsentationen oder geschlossene Filmvorführungen mit Catering. Die Stadt Erding oder das Händlernetzwerk Ardeo waren schon da. „Sogar einen höchst romantischen Heiratsantrag mit individuell gestaltetem Filmmaterial auf der Leinwand gab es schon in den Studios“, erzählt Glück.

+ Bewegen sich: D-Box-Motion-Sitze machen das Kino noch erlebbarer. Es gibt sie bald in Erding. © CHRISTIAN SCHRANNER

Das alles ist Grund genug für neue Investitionen: Ab Mitte Juni werden in sieben weiteren Sälen die hintersten Reihen ausgebaut und durch Liegesessel ersetzt. Ende Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Spielbetrieb wird in dieser Zeit weiterlaufen.

Die wohl spannendste Investition steht dann im September an: „Das Kino 3, der größte der zwölf Säle, wird in ein ,Ultimate Cinema’ umgewandelt“, kündigt Glück an. Das heißt, er bekommt einen neuen, hochwertigen 4K-Projektor und ein Dolby-Atmos-Soundsystem. Letzteres dürfte vor allem Musikfans ein Begriff sein: Einige Konzertfilme liefen aufgrund des in Erding fehlenden Systems nur im Cineplex Neufahrn, das ebenfalls von der Familie Fläxl betrieben wird.

Auch optisch wird sich was tun: Eine neue LED-Lichtinstallation an den Wänden soll auf die Farben der Trailer im Vorprogramm reagieren. Zudem wird eine Sitzreihe mit so genannten D-Box-Motion-Seats ausgestattet. Glück: „Die Sitze bewegen sich in alle Richtungen und machen das Geschehene auf der Leinwand auf neue Art erlebbar.“ Auch die gibt es bereits in Neufahrn. Der Ultimate-Saal dort habe seit dem Umbau die beste Auslastung aller 16 Kinosäle. Den gleichen Effekt erhoffen sich die Fläxls auch in Erding.

Übrigens: Wenn der Umbau im Cineplex an der Dorfener Straße beginnt, können die alten Kinosessel gegen eine Spende für einen guten Zweck abgeholt werden. Die genauen Termine und Konditionen werden rechtzeitig auf den Social-Media-Kanälen des Cineplex bekannt gegeben.