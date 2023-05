FDP stellt Klinikum infrage

Von: Hans Moritz

Gar nicht bunt schaut die Lage des Erdinger Klinikums aus. Ausgerechnet im 50. Jahr ihres Bestehens ist das Defizit so hoch wie noch nie. Der FDP macht das offensichtlich nervös. © Hans Moritz

Mit einem Aufsehen erregenden Vorschlag zur Zukunft des Klinikums meldet sich die FDP zu Wort. Ihr ist das steigende Defizit offensichtlich schon jetzt zu hoch.

Erding – Über dem Klinikum Erding und der Klinik Dorfen schwebt das Damoklesschwert der geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Noch ist unklar, ob beide Standorte zu überwiegend ambulanten Grundversorgern degradiert werden oder Schwerpunkt-Klinik bleiben können.



Als erste Partei, die das Klinikum in seiner jetzigen Rolle offen infrage stellt, ist die FDP. In einer Veranstaltung mit Dominik Spitzer, Gesundheitsexperte der FDP im Landtag, sagte Kreisvorsitzender Arndt Scheffler: „Der Landkreis muss die Zukunft des Klinikums ergebnisoffen prüfen.“ Eine Kooperation und Arbeitsteilung mit Kliniken in der Umgebung oder die Zusammenarbeit mit einem größeren Klinikbetreiber lägen nahe, heißt es in einer Mitteilung. „Der bisherige Ehrgeiz des Kreises, immer mehr anzubieten und zu investieren, führt nicht weiter“, so Scheffler.



Eine solche Debatte scheut der Kreistag bislang wie der Teufel das Weihwasser. Angesichts 15 Millionen Euro Defizit 2022 und erwarteten 16 Millionen Euro Miese heuer sowie der angekündigten Reform hat der Landkreis als Träger der Klinik alle Ausbaupläne vorerst gestoppt. Denn es zeichnet sich ab, dass nicht mehr jedes Landkrankenhaus alle Leistungen anbieten wird. Eine mögliche Option ist dass die kommunalen Krankenhäuser in der Flughafenregion die Disziplinen aufteilen – also etwa die Geburtshilfe in Erding, die Chirurgie in Freising und die Innere Medizin in Ebersberg.



Scheffler kann sich offensichtlich vorstellen, das Klinikum zumindest an die Hand eines Konzerns zu geben, etwa Sana oder Helios. Im Kreistag gilt das bisher als Tabu, ebenso wagt es (noch) niemand, den kleinen Standort Dorfen infrage zu stellen.



Selbst bewegen kann die FDP im Kreistag freilich nichts. Sie hat mit Rosmarie Neumeier-Korn nur ein Mitglied – von 60. Auf der anderen Seite setzt das jährlich wachsende Defizit die Politik zunehmend unter Zugzwang.



In der Veranstaltung stellte Neumeier-Korn, die im Herbst für den Bezirkstag kandidiert, weitere Forderungen für das Erdinger Gesundheitssystem. Sie plädiert laut der Presseerklärung für flächendeckende Möglichkeiten zur Online-Buchung ambulanter Pflegedienste und mehr Kurzzeitbetreuungsangebote. Führungskräfte in Heimen müssten besser gefördert werden.



Spitzer erklärte, für ihn sei die Krankenhausstrukturreform „ohne Alternative“. Allerdings sei der vorliegende Entwurf zu verbessern. Vergangenes Jahr seien 60 Prozent der Krankenhäuser defizitär gewesen, dieses Jahr voraussichtlich 80. Der Reformentwurf Lauterbachs sieht bekanntlich vor, dass die Kliniken statt ausschließlich Fallpauschalen für Behandlungen künftig Festbeträge für das Vorhalten von Leistungen der Grund- und Schwerpunktversorgung erhalten.



„Die Politik von CSU und Freien Wählern, keine Häuser zu schließen, wird angesichts der Kostenentwicklung Kommunen und Landkreise, die Kliniken betreiben, bald überlasten“, ist Spitzer überzeugt.



Bei der Pflege fordert die FDP untere anderem mehr Digitalisierung, eine bessere Beratung und innovative technische Hilfsmittel sowie weniger Bürokratie. Der Beruf müsse attraktiver werden und sei zudem auf Arbeitsmigration angewiesen. ham