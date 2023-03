Ein Glockenturm mit persönliche Botschaften

Von: Wolfgang Krzizok

Zur Erinnerung an eine alte Tradition in Erding: Künstler Christian Hinz hat den stilisierten Glockenturm gefertigt und kümmert sich auch um die Gravur der Schlösser. © Stadt Erding

Sie ist ein echter Hingucker: die stilisierte Glocke auf der Fehlbach-Brücke an der Freisinger Straße in Erding.

Erding – Der Münchener Künstler Christian Hinz hat sie entworfen und jetzt die ersten 100 von Privatleuten beauftragten und mit einer Gravur versehenen Vorhängeschlösser am Kunstwerk angebracht.

Die Skulptur besteht aus zwei je drei Meter hohen, einen Meter breiten und zehn Millimeter starken Edelstahlplatten, die im Kreuz zueinander auf einer mit der Brücke verschraubten Grundplatte verbunden sind. Rund 1600 Vorhängeschlösser bilden dabei die stilisierte Glocke.

Das Kunstwerk erinnert an die lange Tradition des Glockengießer-Handwerks in Erding, deren Werkstätten sich in unmittelbarer Nachbarschaft befanden. Nachdem bereits 500 der Schlösser mit den Namen der Glockengießer sowie Angaben zu den gegossenen Glocken (wie Größe, Schlagton und Standort) versehen waren, stehen die übrigen etwa 1100 Schlösser der Allgemeinheit zur Verfügung. Wer ein Schloss – zum Preis von 26 Euro – gravieren lassen möchte, wendet sich an die Infostelle des Erdinger Rathauses an der Landshuter Straße 1. Dort liegen weitere Informationen zu der Aktion und Vordrucke für die Gravur aus.