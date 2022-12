Feier in Erdinger Obdachlosenunterkunft eskaliert

Von: Timo Aichele

Nach der Schlägerei rückte die Polizei in der Obdachlosenunterkunft in Erding an. © Symbolfoto: Julia Boecken

Viel Alkohol und Körperverletzung: Eine Polizeistreife muss in der Erdinger Obdachlosenunterkunft eingreifen.

Erding – Erhebliche Mengen Alkohol flossen am Mittwoch bei einer Feier in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Erding. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer körperlichen Auseinandersetzung an die Wartenberger Straße gerufen. Gegen einen 55-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Ein 34-jähriger Erdinger hatte bei der Inspektion Erding angerufen und mitgeteilt, dass eine Feier mit dem Mitbewohner eskaliert sei. Der Streit gipfelte darin, dass der Ältere dem Jüngeren eine Kaffeetasse an den Kopf warf. Der 34-Jährige wurde dabei verletzt, eine ärztliche Behandlung war allerdings nicht nötig.



Laut Angaben weiterer Zeugen geriet der 55-jährige auch mit anderen Nachbarn in Streit, sodass diese sich in ihren Wohnungen einschlossen, berichtete die Polizei. Der Mann klopfte schließlich auch an versperrten Zimmertüren und drohte den Mitbewohnern mit dem Tod.



Um dem Treiben an diesem Abend ein Ende zu setzen, nahmen die Erdinger Streifenbeamten den Randalierer mit. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des 55-jährigen Mannes wurde er zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.