Erding feiert zehn Jahre Große Kreisstadt

Von: Hans Moritz

Die Geburtstagstorte schnitten (v. l.) Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind, OB Max Gotz, Ministerin Ulrike Scharf, Sandra Wurzer vom Büro OB und Dritter Bürgermeister Harry Seeholzer an. © Hans Moritz

Am 1. Januar 2013, vor zehn Jahren, wurde Erding Große Kreisstadt. Das wurde nun gebührend gefeiert. Fazit von OB Max Gotz: Es war der richtige Schritt.

Erding – Zehn Jahre und ein Meilenstein in der Stadtgeschichte in einem Satz? „Wir sind groß geworden, aber nicht dem Größenwahn verfallen.“ Gesagt hat ihn Oberbürgermeister Max Gotz. Groß geworden ist Erding nicht nur bei der Einwohnerzahl. Seit zehn Jahren ist man Große Kreisstadt, und das wurde am Donnerstag im Schrannensaal groß gefeiert. Gleich zu Beginn gebrauchte Gotz das Attribut noch einmal: „Erding steht vor großen Herausforderungen“ – Stichwort Fliegerhorst-Konversion, S-Bahn-Ringschluss und Nordumfahrung.



Der OB stellte die Erhebung zur Großen Kreisstadt in einen – Achtung – großen Kontext: Er erinnerte an die Stadtgründung, die sich 2028 zum 800. Mal jährt. Seit 1946 ist man Kreisstadt, 1978 verschmolzen Erding, Altenerding und Langengeisling zum Mittelzentrum Erding. 2017 stieg die Stadt zum Oberzentrum auf, was ihr gewisse Privilegien etwa bei der Ansiedlung von Behörden verschafft. Anders formuliert: Alle Wege müssen nach Erding führen.



Gotz blickte vor über 100 Gästen, darunter die Stadtmedaillenträger Karl-Heinz Bauernfeind, Eva Kolenda und Jakob Mittermeier, auf die Geschichte der Großen Kreisstadt zurück. Der erste Schritt war ein formaler: Am 25. Oktober 2011 beschloss nach den Worten Gotz’ der Stadtrat, die Verwaltung zu beauftragen, mit Landratsamt und Regierung von Oberbayern den Aufstieg einzufädeln. Im November und Dezember 2011 gab der Kreistag Grünes Licht und der Antrag wurde formal gestellt.



Am 10. Oktober 2012, erinnerte der OB, bekam er von Innenminister Joachim Herrmann den Bescheid, zwei Wochen später fuhren Gotz und seine damaligen Stellvertreter Ludwig Kirmair und Eva Kolenda nach München, um sich im Innenministerium die Urkunde und die erste symbolische Ortstafel mit dem Signet „Erding – Große Kreisstadt“ abzuholen.



Die Kriterien erfüllte Erding „locker“, wie der OB bemerkte: mehr als 30 000 Einwohner und eine „gewisse Leistungsfähigkeit“. Sein Fazit zum ersten „runden“ Geburtstag: „Es war die richtige Entscheidung, Erding hat eine gute Entwicklung genommen. Wären wir diesen Schritt nicht gegangen, hätten wir nicht annähernd so viel erreicht“, meinte Gotz und nannte unter anderem den S-Bahn-Tunnel im Rahmen des Ringschlusses zum Flughafen.



Den Stadtrat nehme er seit seinem Einzug dort 1990 als ein Gremium wahr, in dem aktiv und konstruktiv gestaltet werde – „und das strahlt in unsere aktive Bürgergesellschaft aus“. Dennoch müsse man wachsam bleiben, „dass wir keine reine Ankündigungspolitik bekommen“. In Erding sehe er die Gefahr angesichts der zahlreichen Projekte, die die Große Kreisstadt seit 2013 umgesetzt hat, indes nicht – unter anderem die Stadtpark-Sanierung, ein weiteres Kinderhaus, den Gerd-Vogt-Sportpark und die Mensa mit Probenraum für die Stadtkapelle.



Gotz kündigte an: „Wir werden weiter Zuzug erleben, nicht nur wegen der Neubaugebiete, sondern auch wegen der Migration.“ Den Bürgern attestierte er dabei eine „ausgeprägte Kultur des Hinsehens“ und lobte Vereine wie Tafel, Nachbarschaftshilfe und Caritas.



Als Festrednerin bescheinigte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf der Großen Kreisstadt, sich „großartig entwickelt“ zu haben. Sie sei stolz auf ihre Geburtsstadt. „In Erding lässt es sich gut leben.“ Der Zuzug beweise das: „Die Menschen stimmen mit dem Umzugswagen ab.“



Die Stadt weise eine „hohe Lebensqualität“ auf. Grundsätzlich merkte die Ministerin an: „Kraftvolle Kommunen sind das Fundament des Freistaats Bayern und Keimzellen aktiver Bürger.“



Zwar, so Scharf, sei Erding nach wie vor eine junge Stadt, vor dem demografischen Wandel sei sie jedoch nicht gefeit. 2041 werde ein Fünftel der Bevölkerung älter als 70 Jahre sein. Bis dahin sollen nach Prognosen 154 000 Menschen im Landkreis leben, 14 000 mehr als derzeit. „Da sind einige Weichen zu stellen“, gab sie Gotz und dem versammelten Stadtrat mit auf den Weg. ham