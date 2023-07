Eishockey-Stars kommen erst 2024 nach Erding

Von: Wolfgang Krzizok

Im Eishockey-Olymp: Felix Schütz kämpft am 25. Februar 2018 in Südkorea für den Sieg gegen Russland. Am Ende wird es Olympia-Silber. © Julio Cortez/AP/dpa

Aus organisatorischen Gründen verschiebt Felix Schütz sein Abschiedsspiel um ein Jahr. Dabei wäre das internationale Allstar-Event bereits so gut wie ausverkauft.

Erding – Schlechte Nachrichten für die Eishockey-Fans im Landkreis – und auch weit darüber hinaus. Das für den 29. Juli in Erding geplante Abschiedsspiel von Felix Schütz wird auf kommendes Jahr verschoben. Mit dabei sollten viele nationale und internationale Stars sein, allen voran der derzeit beste NHL-Spieler Leon Draisaitl, dazu die Stanley-Cup-Gewinner Tom Kühnhackl und Philipp Grubauer.

„Liebe Freunde, Fans, Mitspieler, Weggefährten und Unterstützer – mit tiefem Bedauern muss ich mein Abschiedsspiel auf den 6. Juli 2024 verschieben“, teilt Schütz in einer Presseerklärung mit. „Der Grund ist nicht, dass ich meine Karriere fortsetze – es ist vielmehr die unglaubliche Menge an Zuspruch und Interesse, die ich in den letzten Wochen erfahren durfte.“ Die für den 29. Juli 2023 geplante Veranstaltung, mit dem Spiel des Olympischen Silbermedaillenteams 2018 gegen Internationale Freunde, sei quasi ausverkauft. „Ich bin überwältigt über diese hohe Vorfreude und Erwartung. Aber: Ich möchte mir und euch einen wunderbaren Tag ermöglichen, und dabei keine Abstriche bei Qualität, Komfort oder Ambiente machen.“

Er habe festgestellt, dass der Aufwand für alle Mitwirkenden größer ist als erwartet. „Es ist ja kein Laienspiel auf einem zugefrorenen See, sondern ein internationales Spitzensportevent mit Gästen, Medien und einigen Stars – und die sollen sich alle sicher und wohl fühlen und einen Tag erleben, der in besonderer Erinnerung bleibt“, stellt der 35-Jährige fest.

Am Vormittag war ein Golfturnier in Grünbach geplant, abends sollte das Eishockey-Fest in der Stadtwerke Erding Arena steigen. Er habe erkannt, dass das trotz der vielen Helfer in der Kürze der Zeit organisatorisch nicht zu stemmen gewesen sei. „Um die Qualität zu sichern und alle Ansprüche zu erfüllen, werden wir uns in den kommenden Monaten ins Zeug legen und mit euch am 6. Juli 2024 einen tollen Tag verbringen“, kündigt Schütz an.

Flüge buchen, Hotels organisieren, alles um das Spiel herum, wie Sicherheitskonzept, Catering und so weiter – „die Sache hat Ausmaße angenommen, das ist unglaublich“, erzählt der langjährige Profi und gibt zu: „Ich hatte viele schlaflose Nächte.“

Hinzu komme noch, dass er als Teamchef auch gerade am Zusammenstellen des Kaders der Erding Gladiators sei, was ebenfalls viel Zeit und Energie beanspruche. Er sei Perfektionist, sagt Schütz und bittet um Verständnis. „Ich möchte, dass jeder, der da war, heimgeht und sagt: Das war ein unglaublicher Tag.“ Dies könne er aktuell nicht gewährleisten, deshalb habe er die Reißleine gezogen und die Partie um ein Jahr verschoben.

Der frühe Termin Anfang Juli 2024 sei deshalb gewählt, weil Ende des Monats auf dem benachbarten Erdinger Volksfestplatz wieder das Kulturfestival Sinnflut stattfinde und die Eishalle für Konzerte benötigt werde. Deshalb werde extra für sein Abschiedsspiel Eis gemacht, „allerdings ein wenig dünner als normal“, und danach wieder abgetaut. Auch werde das Event auf zwei Tage ausgedehnt, das Golfturnier werde am Tag davor stattfinden,

Schütz hofft, dass die Fans nicht zu sehr enttäuscht sind, und weist darauf hin, dass alle bereits erworbenen Eintrittskarten uneingeschränkt ihre Gültigkeit für den Ersatztermin behalten. „Dafür wird es nächstes Jahr umso schöner, ist er sich sicher.“