Mehr Lehrer, aber trotzdem zu wenig

Von: Hans Moritz

Fast 1500 Erstklässler sind es heuer im Landkreis Erding. Sie werden 31 Grundschulen besuchen. © Fabian Sommer/dpa

In knapp einer Woche beginnt das neue Schuljahr. So sieht es mit Kindern und Lehrern aus. Der Mangel ist immer noch vorhanden.

Erding – Es ist – an sich – eine gute Nachricht: In dem am Dienstag kommender Woche beginnenden Schuljahr werden im Landreis 663 Grund- und Mittelschullehrer zur Verfügung stehen, 52 mehr als vor einem Jahr. Allerdings steigt auch die Zahl der Schüler: 5582 an den Grund- und 2468 an den Mittelschulen. Insgesamt sind es 8050 und damit 289 mehr als im vergangenen Schuljahr. Das heißt: Der Zuwachs bei den Lehrern wird sofort kompensiert. „Es ist ein Dilemma“, sagte Schulamtsleiter Robert Leiter am Mittwoch in einem Pressegespräch zum Schuljahresbeginn.



Er betonte aber auch: „Alle Klassen haben eine Klassenleitung, alle Stunden sind abgedeckt.“ Man stehe heuer vor einer „deutlich entspannteren Situation als vor einem Jahr, als Corona den Schulbetrieb noch beeinflusst hatte und hunderte ukrainische Flüchtlingskinder integriert werden mussten“.



Dennoch regiert im Schulamt wie im System nach wie vor der Rotstift: „Leider müssen viele Zusatzstunden und damit Arbeitsgruppen gestrichen werden“, so Leiter. Auch beim Differenzierungsunterricht habe man Abstriche machen müssen. Lerngruppen würden größer.



Nicht zuletzt, so Leiter weiter, würden die Klassengrößen zunehmen – an den Grundschulen seien es im Schnitt 21,7 statt 21,3 Kinder pro Klasse, an den Mittelschulen 21,5 statt 20,6. Er und seine Schulräte Marion Gröbe und Stephan Rettig betonten aber auch: „Nach wie vor gibt es in unserem Bereich keine Klasse mit mehr als 30 Schülern.“



Und: Auch im Landkreis öffnen sich die Schultüren für Personen, die über keine vollwertige pädagogische Ausbildung verfügen. Leiter sagte dazu, dass es Linie des Kultusministeriums sei, die Kräfte rasch fortzubilden, um sie im Idealfall dauerhaft als Pädagogen einsetzen zu könne. „Es gibt drei Kategorien: Zum einen Schulassistenten als Unterstützungskräfte, Drittkräfte, die sich etwa um ausländische Kinder kümmern, sowie ,Substituenten‘, die auch unterrichten.“ Sie müssten einen akademischen Abschluss mitbringen. So gut wie keine Rolle spielen seinen Worten zufolge pensionierte Lehrkräfte, die vorübergehend in den Schuldienst zurückkehren.



Leiter sagte, es gebe weiterhin zu wenig Lehrer. „Allerdings erwarten wir in den nächsten Jahren eine Besserung, denn der Staat hat mehr Studienplätze geschaffen.“ Er geht davon aus, „dass die Schere zwischen mehr Schülern und mehr Lehrern allmählich zusammengeht“. Allerdings gebe es weiterhin einen hartnäckigen Mangel an Mittelschullehrern. Grundsätzlich, so Leiter, sei Geld nicht der limitierende Faktor. „Das Problem ist, dass wir keine Leute finden.“



In Zahlen sieht die Lehrer-Verteilung so aus: Es sind 558 Grund- und Mittelschullehrer plus 40 Anwärter. Hinzu kommen 49 Fachlehrer plus acht Anwärter, 34 kirchliche Lehrer sowie 22 Förderpädagogen plus vier Anwärter. Insgesamt sind es 663.



Was Leiter, Gröbe und Rettig freut: Die Regierung von Oberbayern hat über das Erdinger Schulamt 44 Aushilfskräfte mit 500 Lehrerstunden angestellt. Das sind 19 Köpfe und 119 Stunden mehr als vor einem Jahr. Neu in den Landkreis kommen laut Leiter knapp 100 Pädagogen.



Die Mobile Reserve bezeichnete er als gut ausgestattet, allerdings gebe es bereits erste Langzeiterkrankte und längerfristige Schwangerschaftsvertretungen.



Und so sieht es auf Seiten der Schüler aus: Insgesamt sind es im nun anbrechenden Schuljahr 5582 Grund- (+246) und 2468 Mittelschüler (+ 57). Die Zahl der Erstklässler steigt von 1406 auf 1478. Unterrichtet wird der Nachwuchs in 257 Grund- (+ 6) und 115 Mittelschulklassen (+ 2).



An Letzteren kann der Mittlere Bildungsabschluss (vergleichbar mit der Mittleren Reife der Realschulen) absolviert werden. Im kommenden Schuljahr gibt es Mittlere-Reife-Züge in Dorfen, Erding und Taufkirchen. 404 Jugendliche besuchen M-Klassen, 125 streben 2024 den Abschluss an.



Wenn die Schülerzahlen steigen, wächst auch der Anteil derer mit Migrationshintergrund. Ihn beziffert Leiter mit 28 Prozent, 0,3 Punkte mehr als 2022/23. Konkret haben 2254 (2147) Schüler ausländische Wurzeln.



Diese Kinder werden vor allem sprachlich gesondert gefördert, wobei Gröbe betont: „Dafür bekommen wir eigene Mittel, das geht nicht zulasten des Regelunterrichts.“ Das Schulamt hat 255 Lehrerstunden für Deutschkurse bewilligt bekommen, so viel wie im Vorjahr. 1532 (1417) Kinder nehmen sie in Anspruch. Hinzu kommen laut Gröbe 22 (24) Vorkurse, in denen Vorschulkinder vor allem sprachlich an die Grundschule herangeführt werden.



Für Flüchtlingskinder aus der Ukraine gibt es an den Mittelschulen der Stadt Erding und in Taufkirchen drei Brückenklassen, dazu weitere je drei an den Gymnasien und Realschulen. „Das Angebot läuft aber Ende des Schuljahres aus“, betonte Leiter. Viele Ukrainer seien bereits in Regelklassen integriert.



Profilschulen zur Inklusion gibt es an den Grundschulen am Grünen Markt in Erding, Dorfen-Nord und Taufkirchen sowie an den Mittelschulen Dorfen. Taufkirchen und Wartenberg. Hinzu kämen einzelne Inklusionsstunden in den anderen Einrichtungen.



Schule findet längst nicht mehr nur vormittags statt: Leiter berichtete von 39 (44) gebundenen Ganztagsklassen. Offene Ganztagsangebote bieten alle Mittel- sowie 15 Grundschulen an. An 16 Grundschulen gibt es laut Leiter eine Mittagsbetreuung. Er findet: „Was den gesetzlichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 betrifft, sind zumindest unsere Schulen schon ganz gut aufgestellt.“ Dennoch täten sich vor allem die Kommunen schwer, pädagogisch geschultes Personal zu finden.



Im Landkreis gibt es auch vier neue Rektorinnen und drei neue Konrektorinnen (Bericht folgt). ham