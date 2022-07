Heute geht’s los: Sinnflut-Festival startet

Von: Hans Moritz

Alles bereitet für das 28. Sinnflut-Festival: Der XXL-Biergarten auf dem Erdinger Volksfestplatz wird sich aber heute Abend füllen. Der kulturelle Höhepunkt des Sommers dauert bis 31. Juli. © Peter Bauersachs

Festival-Fieber in Erding: Am heutigen Donnerstag, startet das Sinnflut-Festival auf dem Volksfestplatz. Das Event geht bis 31. Juli.

Erding – Festival-Fieber in Erding: Am heutigen Donnerstag, 20. Juli, startet auf dem Volksfestplatz das Sinnflut-Festival – bis 31. Juli eine „Plattform der vielseitigen Unterhaltung mit einer Menge Sinnesfreuden für jeden Geschmack: Livemusik, Tanz, Kunst und verschiedene Aktionen, bezaubernde Buden, exotisches Essen und gemütliches Biergartenflair für Groß und Klein“, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt. Es ist die 28. Auflage

Das Festivalgelände mit Markt und Buden ist von Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 15 bis 1 Uhr sowie sonntags von 12 bis 24 Uhr. (Kostenpflichtige) Parkplätze stehen hinter dem Eisstadion zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Bühnenprogramm: Start am 22. Juli

Das Bühnenprogramm startet am Freitag, 22. Juli, um 21 Uhr auf der Gewandhausbühne. Dann beginnt die Modenschau des Gewandhauses Gruber.

Einen ersten Höhepunkt gibt es am Samstag, 23. Juli, wenn um 20 Uhr die Rockagillys in Erding erwartet werden. In Ihrem Liveprogramm treffen und vermischen sich Rock’n’Roll und Rockabilly mit Western und Jive.

Sinnflut-Festival: Von Rock bis Afro-Reggae

Am Dienstag, 26. Juli, tritt um 19 Uhr die Rock-Band „Gefälschte Polnische Papiere“ auf der Gewandhausbühne auf. Am Mittwoch, 27. Juli, wird es sportlich: Um 19 Uhr startet die Blade-Night der Raiffeisenbank Erding. Treffpunkt auf dem Festplatz ist um 18.30 Uhr.

„Heldenfrühstück“ serviert am Freitag, 29. Juli, um 18.30 Uhr auf der Raiffeisenbühne eine mitreißende Brass-Rock-Show. Für Afro-Reggae stehen am Samstag, 30. Juli, ab 21 Uhr auf der Raiffeisenbühne Kim Azas & Friends. Das gesamte Programm gibt es auf www.sinnflut.biz.

