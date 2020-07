Feuerwehr Altenerding fängt Emu ein

Anscheinend hat es dem Emu in seinem Freigehege in Singlding nicht mehr gefallen. Er büxte aus. Um den Laufvogel wieder einzufangen, brauchten die Besitzerinnen Hilfe von der Feuerwehr Altenerding.

Altenerding – Tierischer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Altenerding: Am Freitag musste sie einen Emu einfangen. Der Riesenvogel, der gar nicht fliegen kann, lebt an sich mit Artgenossen auf einer eingezäunten Wiese in Singlding.

Offensichtlich fühlte sich der Laufvogel in dieser Runde nicht mehr wohl oder es hatte Ärger gegeben. Auf jeden Fall büxte das Tier aus und ließ sich von seinen Halterinnen nicht zur Rückkehr bewegen. Im Gegenteil, er zog sich ins Unterholz zurück.

Die Besitzer baten schließlich die Feuerwehr Altenerding um Hilfe. Mit vereinten Kräften gelang es, den umtriebigen Vogel einzufangen und sicher nach Hause zu bringen. So konnte auch eine Gefährdung des Straßenverkehrs verhindert werden, berichtet Einsatzleiter Fabian Dartscht. „Das war ein ungewöhnlicher, aber positiver Einsatz“, resümiert er.

Emus sind die größte Vogelart Australiens. Nach dem Afrikanischen Strauß gelten sie als die zweitgrößten Laufvögel der Welt. Ihnen wird nachgesagt, weite Wanderungen zu unternehmen – das hat das Singldinger Exemplar am Freitag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. ham