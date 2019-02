In Pretzen steht ein Haus in Flammen

Das Feuer brach im Bereich der Photovoltaikanlage auf dem Dach aus. Zwei Löschzüge sind an der Föhrenstraße in Pretzen im Einsatz.

Großeinsatz im Süden von Erding

von Hans Moritz

Die Feuerwehren Altenerding und Erding sind am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr zu einem Großbrand in den Ortsteil Pretzen ausgerückt. Ein Dachstuhl steht in Flammen.