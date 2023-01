Brand in Wohnhaus in Pretzen

Von: Hans Moritz

Bis ins Dach fraßen sich die Flammen. © FF Altenerding

Gefahr im Verzug war am späten Donnerstagabend bei einem Wohnhausbrand in Pretzen.

Erding - Nach Angaben der Feuerwehr waren bei einem Mehrfamilienhaus an der Pappelstraße auf dem Balkon lagernde Gegenstände in Brand geraten. Die Flammen griffen auf das Wohnzimmer und den Dachstuhl über. Gegen 22.15 Uhr wurde die Feuerwehr Altenerding alarmiert, die das Feuer löschte. Dabei kam auch der Teleskopgelenkmast zum Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Nach Feuerwehrangaben wurden aber weder Bewohner noch Einsatzkräfte verletzt. Der Schaden geht in die Zehntausende Euro. Die Polizei ermittelt. ham