Merkwürdig: Drei Fahrzeuge stehen in Flammen

Erding – Die Erdinger Kripo geht von Brandstiftung aus: In der Nacht auf den Pfingstsamstag sollen Unbekannte auf der Gießereistraße einen Pkw angezündet haben. Die Flammen griffen auf zwei weitere Autos und eine Hecke über. Die Sachschaden ist mit 62 000 Euro erheblich. Der Alarm ging gegen 3.50 Uhr ein – Fahrzeugbrand. Als der mit 15 Mann besetzte Löschzug an der Gießereistraße eintraf, mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass gleich drei Autos Feuer gefangen hatten. „Ein Fahrzeug stand in Vollbrand. Auch auf eine Hecke waren die Flammen übergegriffen“, berichtet Kommandant Markus Gebauer.

+ Ein Auto am Tatort. © FF Erding

Unter den Autos war ein Hybrid, wie die Abfrage der Fahrzeugdaten über die Integrierte Leitstelle Erding ergab. Doch anders als bei reinen Elektrofahrzeugen blieb den Einsatzkräften ein stundenlanger Löscheinsatz oder das Versenken des Hybrid im Wasserbad erspart, so der Stadtbrandinspektor. Mehrere Löschtrupps rückten den brennenden Pkw zu Leibe. Der Kriminaldauerdienst der Erdinger Kripo übernahm die Ermittlungen. Nah Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord deutet vieles auf Brandstiftung hin. Eine Fachfirma musste die ausgebrannten Wagen entsorgen. Nach über zwei Stunden konnte die Erdinger Feuerwehr wieder einrücken.