Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Mit der Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu der Wohnung im ersten Stock, in der ein Küchenbrand ausgebrochen war. Verletzt wurde niemand.

Einsatz am Rande der Erdinger Innenstadt

von Hans Moritz schließen

Hoher Sachschaden ist am Sonntag bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bachinger Straße entstanden.