Feuerwehr rettet Schwan

Als Tierretter hat sich die Freiwillige Feuerwehr Erding am Dienstag verdient gemacht.

Erding - Gemeldet worden war ein verletzter Schwan, der sich am Kronthaler Weiher in misslicher Lage befand. Zwei Einsatzkräfte rückten aus und entdeckten am Ufer einen „offensichtlich erkennbar schwer verletzten und erschöpften Jungschwan“, teilt die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite mit. Das Tier wurde schonend eingefangen und anschließend in die Vogelklinik der Universität München gebracht. Wie es zu der Verletzung kam, ist unklar ham