Willi Vogl: Nach 24 Jahren Kreisbrandrat ist Schluss

Von: Hans Moritz

Feuerwehrler mit Leib und Seele: der frühere Erdinger Kreisbrandrat Willi Vogl im Einsatz. © Günter Herkner

Man kann es sich noch nicht so recht vorstellen – Feuerwehr im Landkreis Erding ohne den erfahrenen und besonnenen Willi Vogl.

Erding - Knapp 50 Jahre lang war der Erdinger aktiv, die letzten 24 Jahre als Kreisbrandrat und damit ranghöchster Feuerwehrler. Seit Freitag ist der einstige Berufsfeuerwehrmann bei der TU München nicht mehr im Dienst. Mit 63 Jahren war er nicht noch einmal angetreten. Im Rahmen einer letzten Inspektionssitzung nahm er im Wirt z’Riedersheim Abschied von der Kreisbrandinspektion – und blickte auf seine Dienstzeit zurück. Dabei wurde deutlich: Dass Erding über so starke landkreisweite Feuerwehr-Strukturen verfügt, die bayernweit anerkannt sind, ist maßgeblich Vogls Verdienst. Er selbst sieht es als Gemeinschaftserfolg.



1976 war Vogl als 16-Jähriger zur Erdinger Feuerwehr gegangen, einer Zeit, als nur die über einen Spreizer für Verkehrsunfälle verfügte. Drei Jahre später begann er als Berufsfeuerwehrmann bei der TU München in Garching.



In Erding kümmerte sich Vogl um den Aufbau einer Atemschutzwerkstatt, die 1983 in Betrieb ging. Damals gab es im Landkreis gerade einmal 64 Geräte. Zehn Jahre später waren es 219. „Das war der Einstieg in das Engagement auf Landkreisebene“, erinnert sich Vogl – Kreisbrandrat Andreas Pröschkowitz sen. und der Erdinger Kommandant Hans Schmidmayer sen. hätten darauf gedrängt. Im Dezember 1989 fand die erste ortsübergreifende Atemschutzausbildung im Landkreis statt. 1993 wurde Vogl Kreisbrandmeister Atemschutz.



1999 folgte seine Wahl zum Kreisbrandrat – als Nachfolger von Alois Sinseder. Seine ersten Bewährungsproben musste er noch im selben Jahr beim Pfingsthochwasser an der Isar sowie bei einem Brand im Pflegeheim Algasing mit zwei Toten bestehen.



2000 wurden die Weichen für das Feuerwehrservicezentrum gestellt. „Wir haben auch die Reinigung der Schutzanzüge hierher geholt, bis dahin haben die Aktiven das daheim gemacht, auch nach Gifteinsätzen.“ Im gleichen Jahr gingen die ersten First Responder an den Start – in Wartenberg.



Vogl gilt als Mitbegründer des anfangs nicht unumstrittenen Wechselladerkonzepts – eine Zugmaschine, mehrere Anhänger für unterschiedliche Einsatzszenarien. 2002 war das Elbe-Hochwasser die Initialzündung für überörtlichen Katastrophenschutz. „Das war noch gar nicht geregelt, aber einige von uns wollten dort hin, um zu helfen.“



2007 begann die Ära der Feuerwehrbedarfsplanung – für Erding und Hohenpolding. Heute ist sie ein wichtiger Leitfaden für Kommunalpolitik und Verwaltung.



Im Jahr darauf wurden die Polizeidirektionen aufgelöst, die Ära der Integrierten Leitstellen begann. Weil die in Erding noch nicht fertig war, ging interimsmäßig eine ehrenamtliche Feuerwehr-Einsatzzentrale an den Start. Bei der Ausbildung der Disponenten (Feuerwehrmodul I und II) ging Erding einen bayernweiten Sonderweg – man machte das selbst und entlastete so die staatlichen Feuerwehrschulen. 2010 wurde eine weitere Ausbildung eingeführt: der sichere Umgang mit der Kettensäge.



2013 musste die Stadt Erding lernen, dass auch sie vor Hochwasser nicht gefeit ist. Im gleichen Jahr wurde Erding Große Kreisstadt. Gemeinsam mit dem Landkreis richtete die Stadt eine hauptamtliche Brandschutzstelle ein. 2020 habe man mit Corona den längsten Katastrophenfall in der jüngeren Geschichte erlebt, „zum Glück ohne Einbußen“, so Vogl.



Nicht zuletzt schrieb der scheidende Kreisbrandrat unzählige Gutachten für neue Fahrzeuge und Gerätehäuser. „Es war immer ein Amt an der Nahtstelle zur Politik“, blickt Vogl zurück. Nun sei er froh, den Funkwecker nicht mehr anstellen zu müssen.



Vogls Nachfolger ist bekanntlich Florian Pleiner. Der heute 32-Jährige kam 2005 zur Feuerwehr Hohenpolding. 2014 wurde er Kommandant in seinem Heimatort, 2020 Kreisbrandmeister. Zum Kreisbrandrat war er bereits im September vorigen Jahres gewählt worden, sodass ein gleitender Übergang möglich war. ham