Feuerwerk raus aus der Altstadt?

Böllerverbot in der Erdinger Innenstadt oder nicht? Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Erding hat in seiner jüngsten Sitzung noch keine Entscheidung darüber getroffen.

Erding - An einem Runden Tisch soll die ganze Thematik noch einmal ausführlich behandelt und in der nächsten Sitzung im November ein Beschluss gefasst werden.

Die Stadtradtsfrakion Erding Jetzt hatte den Antrag auf ein Böllerverbot eingebracht. „Wir haben ihn gestellt, um unsere Altstadt zu schützen“, erklärte Hans Balbach und stellte klar: „Wir wollen das Böllerverbot nicht in ganz Erding, sondern nur in der Altstadt.“ Per Bundesgesetz sei das Abbrennen von Feuerwerkskörpern neben Kirchen ohnehin verboten. Er glaubt: „Wenn wir so ein Verbot erlassen, tun wir der Bevölkerung einen riesen Gefallen.“

„Ein Antrag, der sich aufs Erste schön anhört, aber nicht zu Ende gedacht ist“, meinte OB Max Gotz. „Die Verantwortung wird auf die Kommune geschoben.“ Ordnungsamts-Leiter Robert Buckenmaier hatte zuvor erklärt, dass die Polizei ein Verbot begrüßen würde, aber kein Personal zur Verfügung stellen könne. „Allein mit Sicherheitskräften dürfte ein Durchsetzen des Verbots schwierig werden“, meinte er. Gotz ergänzte: „Schwierig bis unmöglich.“

Immer mehr sind kritisch eingestellt

„Die Bevölkerung sieht das Böllern zunehmend kritisch wegen Unfallgefahr, Müll und so weiter“, meinte Christian Numberger (CSU). „Aber ein Verbot hilft uns wenig, wenn wir es nicht durchsetzen können.“ Petra Bauernfeind (FW) berichtete, dass sie an Silvester in der Innenstadt gewesen sei. „Da war es brandgefährlich, freiwillig gehe ich da nicht mehr rein“, sagte sie. Dass man ein Verbot nicht durchsetzen könne, könne sie nicht nachvollziehen: „Wir kapitulieren normalerweise nicht vor solchen Sachen.“ Die Polizei müsse von Gesetzes wegen eingreifen, Sicherheitsdienste könnten Taschen kontrollieren. Letzteres sah der OB als schwierig an. „Taschenkontrollen sind bei so vielen Zugängen zur Innenstadt fast unmöglich“, merkte er an.

„Die Irren haben wir überall“

Die normale Bevölkerung würde sich sicherlich an ein Verbot halten, glaubte Helga Stieglmeier (Grüne). „Aber die Irren haben wir überall.“ Ihr Vorschlag: „Versuchen wir es doch erst einmal mit einem Appell.“ Die Böllerei sei „ein großes Ärgernis“, nicht nur in der Altstadt, auch in Klettham und Altenerding, befand Jakob Mittermeier (CSU). „Ich halte es dennoch für unmöglich, die Altstadt von Böllern freizuhalten.“ Was Taschenkontrollen betrifft, so müssten die schon ab etwa 20 Uhr vorgenommen werden. Sein Fazit lautet: „Der Antrag ist so nicht durchführbar.“

Für ein Verbot sprach sich Tülin Güvenc-Mecilioglu (SPD) aus. „Ich würde sogar noch weitergehen und spezielle Plätze zur Verfügung stellen, wo geböllert werden darf. Da gibt es genügend Flächen, wie zum Beispiel den Fuchsberg.“ Da sah Gotz Probleme, denn dort handle es sich um landwirtschaftliches Gebiet.

Appell an jeden einzelnen Bürger

So viel werde in letzter Zeit über Feinstaub, Bienen, Umwelt und Klima gesprochen, bemerkte Alosi Flötzinger (CSU) und appellierte an die Eigenverantwortung der Bürger: „Jeder sollte selbst so viel sein.“ Er erhielt Unterstützung vom OB, der sich wunderte, „dass der Umweltgedanke so wenig aufgegriffen wird“. Er nehme das Thema sehr, sehr ernst. Gotz schlug vor, keinen Beschluss zu fassen, sondern möglichst bald einen Runden Tisch, unter anderem mit Stadt, Ardeo, Feuerwehr, Polizei, Bund Naturschutz und Anwohnern einzuberufen. In der November-Sitzung soll ein Beschluss gefasst werden. Dafür erhielt er eine Mehrheit.