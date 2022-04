Tägliches Geschäft: Preiserhöhung - Erdinger Firmen ächzen unter steigenden Energiekosten

Von: Raffael Scherer

Die Firmen im Landkreis haben an den steigenden Energiekosten ordentlich zu knabbern. (Symbolbild). © Christian Ohde/Imago

Steigende Energie- und Rohstoffkosten machen Unternehmen im Erdinger Landkreis zu schaffen

Erding – Die steigenden Energiepreise bringen Unternehmen zum Schwitzen. „Extrem“ sei die Steigerung etwa beim Möbelhersteller Himolla in Taufkirchen zu bemerken. Das sieht Geschäftsführer Ralph Bestgen nicht nur bei der Produktion selbst, sondern auch beim Transport. Schließlich verfügt die Firma über ihre eigene, dieselbetriebene Lkw-Flotte: „Wir gucken uns alle anderen Alternativen an, aber es gibt wegen der Reichweite noch keine Techniken, die erlauben, auf Elektroantrieb umzustellen“, erklärt er.

Doch damit nicht genug, auch das für den Möbelhersteller nötige Holz wird teurer. Denn bisher wurde ein großer Teil des Rohstoffs aus Ländern wie Russland, Belarus oder der Ukraine geliefert. Nun müsse wegen des Ukraine-Krieges auf andere Länder wie Finnland, Türkei oder Chile ausgewichen werden. Für den Hersteller bedeute das an dieser Stelle eine Preissteigerung von bis zu 50 Prozent, so der Geschäftsführer. Die Preiserhöhung für seine Kunden bewege sich dabei im Rahmen der generellen derzeitigen Inflationsrate: zwischen sieben und zehn Prozent, so Bestgen.

Huber Technik: Etwa Zehn Prozent Energiezuschläge

Ebenfalls mehr als deutlich merkt die Firma Huber Technik in Erding die steigenden Kosten bei Strom, Gas und Öl. „Im Schnitt zahlen wir derzeit etwa zehn Prozent Energiezuschlag auf den entsprechenden Warenwert der Speditionen beziehungsweise der Stahlwerke“, sagt Heidi Huber-Kamm, Geschäftsführerin des Unternehmens für Fördersysteme und Gummierzeugnisse.

Da sei die Firma schon froh über die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Diese mache das Unternehmen zumindest „ein bisschen autarker“. Trotzdem kämpft Huber Technik an allen Ecken mit steigenden Kosten: „Preiserhöhungen sind mittlerweile unser tägliches Geschäft“, sagt Huber-Kamm und seufzt.

Firmen und Kunden zeigen Verständnis für steigende Preise

Ständig kämen neue Nachrichten ihrer Lieferanten hereingeflattert, dass sie die Preise erhöhen müssten. Dementsprechend muss auch ihr Unternehmen zum Ausgleich für die Kunden wiederum die Preise erhöhen. Das „einzig Gute“ daran sei, dass nicht nur ihr Unternehmen, sondern „die ganze Welt“ von der Inflation betroffen sei, und sowohl Lieferanten als auch Kunden Verständnis für Preiserhöhungen zeigten.

Und wie machen sich die Preissteigerungen bei Gewo Feinmechanik in Hörlkofen bemerkbar? „Nicht gut“, lautet die knappe Antwort von Sebastian Pfanzelt aus der Buchhaltung. Noch habe das Unternehmen immerhin nicht ganz so stark an den steigenden Preisen zu knabbern, da ein großer Teil der Kosten für die kommenden Wochen noch vertraglich fest vereinbart ist.

Umzug in neue Gebäude mit besserer Dämmung kommt wie gerufen

Gleichzeitig habe Gewo Feinmechanik aber auch mit den Kunden feste Verträge, bei denen die Preise konstant bleiben müssen, obwohl die Zulieferer bereits immer mehr verlangen. Daher sei das Unternehmen noch in der „Findungsphase“, wie es nach den Neuabrechnungen weitergehe, so Pfanzelt. Energie sparen sei für die Produktion mit fast 100 parallel laufenden Maschinen fast unmöglich, denn: „Metall kostet einfach Energie.“ Der Gewo-Mitarbeiter schätzt, dass sich die Kosten für die Kundschaft prozentual im zweistelligen Bereich nach oben bewegen werden.

Dem Oberdinger Unternehmen Kraussmaffei Technologies kommt der nach Parsdorf geplante Umzug im November diesen Jahres laut Unternehmenskommunikationsleiter Uli Pecher „wie gerufen“. Zum einen ist das Gebäude dort nicht nur besser gedämmt und isoliert als das bisherige, in den 1930er Jahren bezogene, und spart somit Energiekosten. Zum anderen plant die Firma auf dem Dach „die größte Photovoltaik-Anlage Europas“. Das bedeute wiederum ein Stück weit Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, so Pecher.

Jeder soll Energie sparen, wo er kann

Sowohl im Unternehmen wie auch privat solle derzeit jeder überall sehen, wie Energie gespart werden könne. Etwa abends im Büro die Heizung abdrehen oder beim Verlassen eines Zimmers das Licht ausmachen: „Das kostet nichts, aber bringt ein bisschen was“, so Pecher. Wie sich die Inflation auf die Preise des Unternehmens selbst auswirke, sei hingegen Betriebsgeheimnis.

