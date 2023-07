Fischer’s gar nicht so fröhlicher Tag

Von: Hans Moritz

Teilen

Nur die Kinder vom Grünen Markt hatten das Glück, Karussell fahren zu dürfen. © Hans Moritz

Ins – nur minimal vorhandene – Wasser gefallen ist am Freitag Fischer’s Fröhlicher Tag als Auftakt des Altstadtfests.

Erding - Denn das bunte Treiben auf dem Schrannenplatz wurde witterungsbedingt abgesagt. Es war eine alles andere als unumstrittene Entscheidung. Rathaus-Sprecher Christian Wanninger räumt ein, die Stadt als Veranstalter habe augrund der schlechten Wetterprognosen in der Früh die Reißleine gezogen. Er schiebt aber hinterher, dass dies vor allem auf Bitten einiger Schulen geschehen sei. Die Kinder dürfte niemand gefragt haben, denn ihnen hätten die paar Tropfen Regen sicher nichts ausgemacht. Eine Auge zugedrückt wurde in der Grundschule am Grünen Markt – dessen Kinder durften den Kettenflieger benutzen. Komplett ausgefallen ist Fischer’s Fröhlicher Tag allerdings nicht. Eifrige Helfer der Stadt fuhren Würstel, Brezn und Getränke an die Schulen. Und die Band Schlawindel trat nicht auf dem Schrannenplatz auf, sondern am Simmet-Anger. Das Altstadtfest war vom Wetter her dann auch durchwachsen. Musik, Karussell und Biergarten gibt es noch an diesem Samstag. ham