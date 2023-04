Erding: Fischer grillen 500 Makrelen

Alle Hände voll zu tun hatten die Mitglieder vom Bezirksfischereiverein Erding am Karfreitag. © Peter Bauersachs

Was wäre ein Karfreitag ohne Steckerlfisch? 500 Makrelen hat der Bezirksfischereiverein am Kronthaler Weiher gegrillt.

Erding - Wie vielerorts im Landkreis Erding wurden am Karfreitag auch am Kronthaler Weiher in Erding Steckerlfisch als schmackhaftes Mittagessen angeboten. Mitglieder des Bezirksfischereivereins Erding grillten auf dem Vereinsgelände rund 500 Makrelen über dem Holzkohlegrill. Der Andrang war groß.

In der christlichen Tradition ist jeder Freitag ein Gedenktag an Karfreitag, den Todestag Jesu. Das Fasten wird so definiert, dass kein Fleisch gegessen werden soll. Dies beruht auf der damaligen Auffassung, dass nur das Fleisch warmblütiger Tiere als „Fleisch“ galt. Und so wurde der Freitag überall in den christlichen Regionen zum Fischtag.

VON PETER BAUERSACHS