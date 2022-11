Fiskus um 22 Millionen Euro betrogen

Von: Hans Moritz

Teilen

Ein krimineller Großhandel mit Gebrauchtwagen wird seit gestern vor dem Landgericht Landshut verhandelt. © dpa

Mit einem Geflecht aus (Schein-)Firmen und Finanzströmen soll eine kriminelle Organisation dem Fiskus durch den Verkauf von Gebrauchtwagen einen Umsatzsteuerschaden von über 22 Millionen Euro zugefügt haben.

Südlicher Landkreis/Landshut - Ein Mitglied kommt aus dem südlichen Landkreis Erding. Am Montag begann vor dem Landgericht Landshut wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung der Prozess gegen den 41 Jahre alten Mann sowie einen 48 Jahre alten Italiener. Sie sitzen in Untersuchungshaft und haben gleich fünf Verteidiger angemeldet.



Involviert, aber nicht angeklagt sind zwei Firmen in Hohenlinden sowie zwei Geschäftsleute aus Pliening und Pastetten. Sie könnten von der Einziehung von Vermögen betroffen sein und werden daher als so genannte Einziehungsbeteiligte geführt. Für den Prozess vor der als Schöffengericht tagenden 3. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richterin Inken Bouabe sind vorerst 16 Verhandlungstage bis Mitte Januar 2023 angesetzt. Beiden Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe.



Wegen grenzüberschreitender Kriminalität führt die Ermittlungen die Europäische Staatsanwaltschaft. Deren Vertreter Marcus Paintinger verlas zum Auftakt des Prozesses die acht Seiten umfassende Anklageschrift.



Es geht um ein Umsatzsteuerbetrugssystem mit Fahrzeuglieferungen an Scheingesellschaften in Italien und Deutschland. Paintinger trug vor, dass die Organisation spätestens 2016 mit ihren illegalen Geschäften begonnen habe.



In Italien betrieb die Organisation laut Anklage Gesellschaften, an die sich Interessenten an Gebrauchtwagen wenden konnten – mit Sitzen in Bergamo und dem Nachbarort Valbrembo.



Ausgewählt wurden die Fahrzeuge auf Online-Plattformen wie Autoscout oder mobile.de. Die Scheingesellschaften erstellten dann Verkaufsangebote, während die Beschuldigten die Fahrzeuge erwarben und dafür sorgten, dass sie nach Italien exportiert wurden. Anschließend wurde die Belege so ausgestellt, dass nicht nur die Umsatzsteuer umgangen, sondern auch der Gewinn für die Organisation erhöht wurde. So, erklärte der Staatsanwalt, habe sich die Gruppe einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seriösen Händlern verschafft.



Das lief so: Einer der Angeklagten schrieb die Rechnungen nicht direkt an den Abnehmer, sondern – mit dem Hinweis auf eine steuerfreie Lieferung – an eine der Scheingesellschaften mit Sitzen in Italien, Bulgarien, Ungarn, Lettland und Malta.



In anderen Fällen, so die Anklage, wurden Fahrzeuge in Deutschland gekauft und direkt nach Italien gebracht – in dem Wissen, dass ihre Gesellschaften in Italien dazu keine Steuererklärungen abgeben. Die Umsatzsteuer wiesen sie freilich aus und behielten diese für sich.



Hinzu kommen noch nicht ermittelte Betrüger, die Scheinrechnungen mit Hinweis auf Differenzbesteuerung ausstellten und diese dann entweder an nicht existente Personen oder solche schickten, die davon überhaupt nichts wussten.



Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den Geschäftsadressen im Ausland um Scheinfirmen handelte, die gar keinen Fahrzeughandel betrieben, und die Lieferungen entweder gar nicht oder falsch bei den für sie zuständigen Finanzämtern anhaben.



Beiden Männern werden 23 einzelne Vergehen mit einem Steuerschaden von über 8,5 Millionen Euro vorgeworfen. ham