Fliegerbombe in Erding gefunden: Biergarten geräumt - Einsatzkräfte sind vor Ort

Am Stadion in Erding wurde eine Fliegerbombe gefunden. Das Gebiet ist mittlerweile weiträumig gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Erding - Auf einer Baustelle in Erding ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Es handelt sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine 250-Kilo-Bombe der US-Streitkräfte aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das Gebiet um den Sportplatz in den Geislinger Ängern ist mittlerweile weiträumig abgesperrt. Eine Kleingartenanlage wurde ebenso geräumt wie ein Biergarten.

Fliegerbombe in Erding gefunden: Einsatzkräfte sind vor Ort

Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Passanten sollen den Bereich meiden. Das Erdinger Freibad ist derzeit nicht betroffen.

Erst am Tag zuvor wurde in Augsburg ebenfalls eine Fliegerbombe gefunden - sie wurde noch am selben Abend entschärft.