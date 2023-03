Günstiges Bauen mit Holzhäusern mit kleinen Räumen

Von: Friedbert Holz

Volles Haus: Auf großes Interesse stieß das Fachreferat des Münchner Architektur-Professors Florian Nagler (stehend, 2. v. r.) im Museum Erding. Er lieferte Ideen, die für die Planung am Fliegerhorst relevant sein könnten. Auch (stehend, v. l.) Moderator Harald Lang, OB Max Gotz und Stadtentwickler Christian Famira-Parcsetich lauschten seinen Ausführungen. © Peter Bauersachs

Der Münchner Planer Florian Nagler hat im Museum Erding Ideen für günstiges und einfaches Bauen vorgetragen. Bürgermeister Max Gotz: Das Fliegerhorst-Areal wird eine „historische Aufgabe“.

Erding – „Man sollte nur bauen, was man wirklich braucht“: Diesen Satz stellte Diplom-Ingenieur Florian Nagler als Kern-Motto ans Ende seines Vortrags „Einfach und günstig bauen – aber wie?“ Auch zum sechsten und letzten Fachreferat in der Fliegerhorst-Reihe hatten wieder rund 100 Interessierte den Weg ins Museum gefunden.

Unter ihnen war auch OB Max Gotz. Er sieht die bevorstehende Konversion des ehemaligen Militär-Areals als historische Aufgabe, „denn es wird eine Kunst sein, für 365 Hektar Fläche eine komplett neue Struktur zu entwickeln, die trotzdem noch zum Charakter Erdings passt“. Noch bevor Professor Nagler, der an der Technischen Universität München einen Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren belegt, loslegte, teilte Moderator Harald Lang einige Erfahrungen aus der Praxis. Denn der gelernte Planer arbeitet im Konversionsmanagement und in der Strategie-Entwicklung der Stadt Bamberg. „Geduld ist ein wichtiges Thema bei Konversionen“, sagte er.

Wie konkret einfacheres Bauen aussehen kann, zeigte Experte Nagler an Beispielen aus seinem Planungsbüro. Er erklärte, wie er am Münchner Dantebad über einen Großparkplatz einfache, aber zweckmäßige und baugleiche Wohneinheiten als vierstöckige Holzkonstruktion baute. Diese thront jetzt, quasi auf Stelzen, über den Auto-Stellplätzen. „Weil es sich hierbei um sozialen Wohnungsbau handelt, der schnell entstehen musste, haben wir nur ein Jahr zur Umsetzung benötigt.“

Überhaupt Holz: Er sieht dieses Material, das er als gelernter Zimmermann von der Pike auf sehr gut kennt, als idealen Baustoff der Zukunft. „Es kann durchaus massiv verbaut werden, braucht dann kaum Dämmung, lässt sich schneller umsetzten als Dämmbeton oder klassische Ziegelmauern und stammt aus der Natur, lässt sich also auch gut recyceln.“ Mittlerweile gebe es sogenannte Holz-Lehm-Hybride aus gepressten Ziegel-Abfällen, seine persönlichen Favoriten bei der Materialwahl. „Damit bauen wir demnächst auf dem Campus der Universität Garching ein Haus.“

Um wissenschaftlich belastbare Aussagen zu unterschiedlichen Bauweisen zu bekommen, hatte er etwa in Bad Aibling – ebenfalls auf einem einstigen Militärgelände – drei baugleiche Häuser mit Fördergeld vom Bund erstellt: eines aus Holz, eines aus Mauerwerk, eines aus Beton. Nach der Fertigstellung wurden sie bezüglich Wohn-Komfort, Energieverbrauch und Lärm-Emissionen beurteilt. Sieger sei das vorwiegend in Holz gebaute Haus geworden, vor dem gemauerten und der Beton-Lösung, die Nagler wegen des Zements ohnehin als „zunehmend umweltbelastend“ einstuft.

Er überraschte das Auditorium auch mit weiteren Erkenntnissen. So hätten Studenten in Großbritannien bei 200 verschiedenen Versionen eines einzelnen Raums herauszufinden versucht, welche den besten Wohn-Wert erzielt. Dabei hatte jeder untersuchte Raum die gleiche Quadratmeterfläche, war aber unterschiedlich in Kubatur, Himmelsrichtung und dem verwendeten Baumaterial. Das Ergebnis: „Am wohlsten und zugleich luxuriösesten fühlen sich Menschen in einem gut drei Meter hohen und rund sechs Meter tiefen Raum, der neben den regulären Fenstern über kleinere Oberlichter verfügt.“

Aus eigenen Erfahrungen mit aufwendigen Lüftungsanlagen plädiert Nagler auch hier für einfache Lösungen, die meist auch funktionieren und nicht viel Technik benötigen: „Mit immer mehr Aufwand erreichen wir kaum eine Verbesserung unseres Energiehaushalts beim Bau.“

Ein Zuhörer erkundigte sich nach sogenannten Tiny-Häusern, also schmalen und hohen Konstruktionen auf einem Fahrgestell mit etwa 25 Quadratmetern Wohnfläche: „Das ist eher ein Nischen-Thema für ganz wenige, mit einer zudem suboptimalen Energetik“, lautete Naglers Antwort. Und doch befürworte er den Ansatz, kleinere Wohnungen mit vielen Zimmern zu bauen. „Große Wohnräume werden wohl in Zukunft immer mehr zum Luxus, wie auch das klassische Einfamilienhaus mit Garten. Wann immer wir übers Bauen reden, sollten wir nicht mehr vom Platz her denken, sondern eher über den Zweck sprechen.“

Am Ende der Veranstaltung lieferte Stadtplaner Christian Famira-Parcsetich noch einen Ausblick auf das weitere Vorgehen. So sind die Erdinger am 7. und 8. Juli an Veranstaltungen zur Gestaltung des Fliegerhorst-Areals eingeladen, in denen bereits konkreter in Workshops Ideen erstellt werden können. Nähere Informationen dazu werden kommen.