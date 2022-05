Kommentar: Erding wird sich stark verändern

Konversion des Fliegerhorsts in einen neuen Stadtteil

Ab 2025 kann mit der Umwandlung des Fliegerhorsts in einen neuen Stadtteil begonnen werden. Die Pläne klingen visionär - sie werden Folgen für ganz Erding haben, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Da können sie in der Abteilung Stadtentwicklung im Rathaus schon stolz sein: Das Konzept für die Umwandlung des Fliegerhorsts in einen neuen Stadtteil, insbesondere das für einen neuen Bahnhof als Mobilitätsdrehscheibe, hat Vertreter der Landeshauptstadt und der Europäischen Metropolregion München beeindruckt. Um Erding kommt München als Ausrichter der Internationalen Bauausstellung nicht herum, zumal es dort ja gerade um urbane Räume und Mobilität der Zukunft geht.



Allen muss klar sein: Durch die Konversion des Fliegerhorsts wird sich Erding so stark verändern wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wenn der Bahnhof aus dem Stadtkern verschwindet, werden sich die Schwerpunkte verschieben. Öffentliches Leben wird sich spürbar nach Nordosten verlagern, wenn rund um den Bahnhof eine neue Geschäftswelt, groß dimensionierte Parkflächen und ein Busterminal entstehen und die Möglichkeit geschaffen wird, Car- und Bikesharing zu nutzen.



Das verstärkt den Druck auf die Innenstadt, sich krisenfester zu machen – sprich: den Angebotsmix zu erhöhen. Umso wichtiger ist es, Leerstände kreativ zu beseitigen und aus dem Mayr-Wirt-Areal ein – weiteres – urbanes Quartier zu schaffen. Und die Achse vom Bahnhof in die Stadt muss städtebaulich attraktiver werden.



Im Fliegerhorst werden in einigen Jahrzehnten 6500 Menschen leben, so viele wie in einer größeren Landgemeinde. Das wird ein neuer Stadtteil. Es ist gut, dass von Anfang an eine Stadt in der Stadt geplant ist. Die Fehler der reinen Wohnsiedlungen wie in Klettham-Nord und Altenerding-Süd dürfen sich nicht wiederholen.

