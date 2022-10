Fliegerhorst: So mancher Bürger hat Bedenken

Von: Hans Moritz

Großes Interesse im Museum: Der Dialogprozess zur Konversion des Fliegerhorsts ist angelaufen. Der erste von sechs Referenten war Alain Thierstein, Professor für Raumentwicklung an der Technischen Universität München © Klaus Kuhn

Das Interesse war gewaltig: Überbucht war der erste Informationsabend im Museum Erding zum Mammutprojekt Konversion Fliegerhorst Erding mit Alain Thierstein, Professor für Raumentwicklung an der Technischen Universität München (TUM).

Erding - as Überführen des Militärgeländes in eine zivile Nutzung ist das größte derartige Projekt in Süddeutschland, und Thierstein hatte eine ganze Reihe von Kernbotschaften dabei.



Das Vorhaben werde mindestens 20 Jahre in Anspruch nehmen und damit voraussichtlich die Amtszeit aller kommunalpolitischen Mandatsträger überdauern. Das stelle besondere Anforderungen an die Verantwortlichen. Thiersteins Rat: „Sie brauchen viel Durchhaltevermögen.“ Damit war der Appell verbunden, „das Feuer am Lodern zu halten“.



Damit meinte er das öffentliche Interesse, die Begeisterung für dieses Zukunftsvorhaben. Doch noch handelt es sich um militärisches Sperrgebiet – und das bis Ende 2024. Noch können sich die Menschen also gar keinen echten Eindruck von dem Entwicklungspotenzial verschaffen. Immerhin: Der „Bürgerbeteiligungsabend“, so OB Max Gotz, mache ihm Mut.



Thierstein ging die ganze Reihe von möglichen Themen durch, die anstehen: Mobilität, demografischer Wandel, Digitalisierung und die damit einhergehende Veränderung in der Arbeitswelt etwa. Dabei wollte er den Begriff Gewerbe gern ersetzt wissen durch „wertschöpfende Tätigkeit“. Und er meinte, „dass die Politik den Mut haben sollte, auch mal Nein zu sagen zu dem einen oder anderen Interessenten“.



Der Planungsexperte bezeichnete den Siegerentwurf des städteplanerischen Wettbewerbs als „Basis für alle weiteren Überlegungen“. „Wie gehen wir mit der Fläche effizient um?“, lautete eine seiner Kernfragen.



Die meisten Fragen aus dem Publikum betrafen die Mobilität und deren Management. So gab es nicht wenige, die den Individualverkehr mit Autos beibehalten wollen. Dagegen stand der nachgewiesenermaßen gewaltige Flächenbedarf dafür.



Die zentrale Anbindung über den neu zu errichtenden Bahnhof war ein Kritikpunkt, ist dieser doch genau dort geplant, wo sich alter Baumbestand befindet. Moderator Franco Patane vom Projektsteuerungsbüro Drees & Sommer sagte dazu: „Planung heißt, Kompromisse zu machen.“ Der Siegerentwurf habe sich, was den Naturhaushalt angeht, als der beste herausgestellt.



Fragen gab es auch, was die Finanzierung angeht: Die Stadt will das Areal bekanntlich komplett erwerben. Die Wertermittlung ist gerade angelaufen. Es wurden durchaus Zweifel laut, ob die Stadt das stemmen kann. Einige bezweifelten gar, dass es überhaupt zum Grunderwerb kommt. Das Risiko eines Scheiterns der Kaufverhandlungen schätzte Patane allerdings als „gering“ ein.



Eine weitere Frage betraf die kommunale Infrastruktur. Die Antwort: Klar werde es etwa neue Schulen und Kindergärten geben. Sogar eine Hochschule wurde ins Gespräch gebracht. Der Professor winkte aber ab, schloss eine öffentliche Hochschule aus: „Das passt nicht zur Hochschullandschaft Deutschlands.“ Wohl aber sei die (Wieder-)Ansiedlung einer privaten Hochschule mit allem, was das für Erding heißen kann, durchaus im Bereich des Möglichen.



Es werden noch fünf weitere Vortragsabende angeboten, die aufeinander aufbauen. Gotz appellierte an die Öffentlichkeit, diese Angebote auch zu nutzen. Anmeldungen sind wegen des begrenzten Platzangebots nötig, am besten per E-Mail an fliegerhorst@erding.de.

Klaus Kuhn