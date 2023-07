Asylheim: Bergham ist aus dem Rennen

Von: Hans Moritz

Teilen

Der Boden ist schon bereitet für die geplante Asylunterkunft im Gewerbegebiet Aufhausen. © Gabi Zierz

Der Protest gegen eine Asyl-Großunterkunft an der Waldstraße im Erdinger Stadtteil Bergham hat Wirkung gezeigt:

Erding - Der Investor zieht seine Pläne zurück. Das gilt aber nur für diesen Standort. Das Quartier soll nun wenige hundert Meter weiter errichtet werden – im Gewerbegebiet Aufhausen. Dies erklärt der Erdinger Immobilienentwickler und Pächter Florian Brandhuber im Gespräch mit unserer Zeitung.



„Ich will keinen Dauerstreit. Und nachdem ich ein Ausweichgrundstück gefunden habe, möchte ich das Objekt nun hier ansiedeln“, sagt Brandhuber. Mit „hier“ meint er ein zwei Hektar großes – das an der Waldstraße maß nur 0,6 Hektar – Grundstück an der Berghamer Straße nahe dem Rechenzentrum Amadeus. Es ist das Nachbargelände von dem, auf dem das Deutsche Museum ein Depot bauen möchte.



„Es war ja auch der Wunsch der Berghamer, dass wir ins Gewerbegebiet umziehen, und das ist auch möglich, ohne Abstriche machen zu müssen“, sagt Brandhuber. „Die Bewohner haben auch von hier kurze Wege zur S-Bahn und diversen Märkten.“ Brandhuber berichtet, dass er sich mit der BI, vor allem mit deren Sprecher Markus Auerweck – der Hotelier wäre Nachbar an der Waldstraße gewesen – an einen Tisch gesetzt habe. Beide erklären: „Das Gespräch kam auf Vermittlung von Erdings Oberbürgermeister Max Gotz zustande.“



Brandhuber wird seine Pläne nicht ändern. „Es wird eine Unterkunft in Holzmodulbauweise für etwa 200 Menschen sein.“ Er werde wiederum größer bauen als vom Gesetzgeber vorgesehen, also mit Sozial- und Lernräumen sowie Kinderspielplatz. „Ich bleibe dabei: So gelingt Integration am besten.“



Mit dem Landratsamt als langfristigem Mieter – die Rede ist von vorerst zehn Jahren – sei er sich handelseinig. „Den Bauantrag werde ich nun bei der Stadt einreichen“, kündigt Brandhuber an. Gotz hat wiederholt erklärt, dass die Not, Asylsuchende unterbringen zu müssen, so groß sei, „dass wir alles, was kommt, genehmigen“.



Das Gelände ist soeben bereits zum zweiten Mal freigemacht worden. Das, betont der Pächter, habe aber noch nichts mit dem Bau zu tun. „Die archäologische Begutachtung ist erfolgt. Wenn der Oberboden weg ist, kann man eine Wiese landwirtschaftlich nicht mehr nutzen. Dann muss man sie einmal im Jahr roden.“ Das sei auch 2022 schon erfolgt.



Einen Vorteil hat Brandhuber an der Berghamer Straße: Er könnte auf dem Gelände bei Bedarf noch erweitern.



Was ihn ärgert: „Ich höre viele Vorwürfe, dass ich Unterkünfte bauen will. Damit locke ich niemand an, vielmehr kommen die Menschen, und sie müssen untergebracht werden“, stellt Brandhuber klar. „Ich bin nicht das Problem, ich sehe mich vielmehr als Teil der Lösung.“ Container und belegte Hallen wolle niemand.



Den Vorwurf, die geplante Unterkunft an der Dr.-Henkel-Straße in Altstadtnähe vernichte öffentliche Parkplätze, weist der Immo-Fachmann zurück. „Das ist Privatgrund.“



Der Berghamer BI-Sprecher Auerweck ist über den nun erzielten Kompromiss erleichter. „Es waren gute Gespräche auf Augenhöhe.“



Bedeutet das das Aus für das Depot des Deutschen Museums? „Nein“, sagte Gotz im Stadtrat. Das Interesse ist weiter da, die Fläche ist reserviert. Allerdings konzentriere sich das Museum aktuell sehr auf die Sanierung seiner Liegenschaften und Sammlungen in München. Gotz hofft weiter, dass Erding Außenstandort des weltgrößten Technikmuseums wird.

Nicht nur mit dem Standort Bergham hat der Erdinger Immobilienentwickler Florian Brandhuber Ärger. Auch gegen die geplante Asyl-Großunterkunft an der Dr.-Henkel-Straße/Landgestütstraße formiert sich Protest. Eine Bürgerinitiative hat eine Online-Petition gestartet. Die freilich ist sehr dubios – es wird kein Urheber genannt. Es gibt deshalb Spekulationen, ob die Erdinger AfD dahinter stecken könnte.



Die Autoren wenden sich gegen Großunterkünfte und fordern weiterhin eine dezentrale Einquartierung in kleineren Gruppen. Mit eben dieser Praxis kommt der Landkreis aber wie mehrfach berichtet, nicht mehr weiter. Zudem ist die Rede von einer nahen Schule und einem benachbarten Kindergarten. Es werden soziale Konflikte und vermehrt Polizeieinsätze befürchtet. Diese Tonalität herrschte anfangs auch beim Protest gegen die Unterkunft in Bergham vor. ham