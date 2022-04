Ukraine: Zuschuss für Privatvermieter

Von: Hans Moritz

Etliche Beratungsangebote gibt es für Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis Erding. © WOJTEK RADWANSKI/AFP

Wer Geflüchtete aus der Ukraine privat aufnimmt, kann einen Zuschuss zu den Nebenkosten beantragen.

Erding - Danach hatte sich am Mittwoch im Kreisausschuss Ulla Dieckmann (SPD) erkundigt. Gerade bei längerer Unterbringung entstünden hohe Kosten. Von einem Zuschuss zur Miete sei nicht die Rede, betonte Dieckmann. Erst beschied Landrat Martin Bayerstorfer das Ansinnen negativ. Doch eine Landrätekonferenz ergab: Zuschüsse sind doch möglich. Der Fachbereich Asyl prüft nun Anträge.



Binnen einer Woche sind 100 Ukraine-Geflüchtete im Landkreis angekommen. Insgesamt sind es nun 585, teilte Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer mit. 43 seien über eine Zuteilung der Regierung von Oberbayern gekommen, heute sollen die nächsten eintreffen.



378 Ukrainer leben in Privatunterkünften, 207 in vom Landkreis angemieteten Wohnungen. 100 sind es in Erding, 36 in Taufkirchen, 30 in Dorfen, 20 in Oberding, 19 in Pastetten, fünf in Lengdorf und drei in Forstern.



Das Ausländeramt bietet laut Fiebrandt-Kirmeyer ab sofort Termine für ukrainische Flüchtlinge zur Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis vorzugsweise online an. Sie gibt es immer am Mittwochnachmittag von 13.15 bis 16.15 und freitags von 7.30 bis 12 Uhr. Die Terminvergabe wird immer am Wochenbeginn aktualisiert und freigegeben. Im Ausnahmefall ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter Tel. (0 81 22) 58 17 90 möglich. Für jede Person muss ein einzelner Termin vereinbart werden. Alle Details gibt es auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-erding.de. Darüber hinaus gibt es in der Kreisverwaltung mehrere Anlaufstellen für Ukraine-Geflüchtete.



Allgemeine Fragen werden montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter Tel. (0 81 22) 58 10 71 oder per E-Mail an koordinierung-ukraine@lra-ed.de beantwortet. Hier können auch Hilfs- und Dolmetscherdienste angeboten werden.



Angebote für Unterkünfte können an Tel. (0 81 229 58 13 42 sowie an carmen-mittermaier@lra-ed.de gerichtet werden.



Fragen zum Asylstatus und zu finanziellen Leistungen werden unter Tel. (0 81 22) 58 10 48 oder per Mail an andreas.knorr@lra-ed.de beantwortet.



Ausländerrechtliche Belange können unter Tel. (0 81 22) 58 17 90 sowie per Mail an auslaenderamt-ukraine@lra-ed.de geklärt werden.



Bei gesundheitlichen Problemen wenden sich Geflüchtete an Beatrix Seuss, Tel. (0 81 22) 58 14 33, gesundheitsamt@lra-ed.de.

