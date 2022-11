Beim Ringschluss geht’s endlich rund

Von: Hans Moritz

Teilen

Symbolischer Start für die nächsten vier Kilometer Ringschluss (v. l.): 3. Landrat Rainer Mehringer, Berthold Huber (Deutsche Bahn), Staatssekretär Michael Theurer, Verkehrsminister Christian Bernreiter, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Flughafenchef Jost Lammers und Klaus-Dieter Josel (Deutsche Bahn) beim Spatenstich in Schwaigerloh. © Rainer Lehmann

Nach jahrzehntelanger Planung kommt endlich Bewegung in den S-Bahn-Ringschluss von Erding an den Flughafen. Am Montag erfolgte der Spatenstich für den Abschnitt zwischen dem Flughafen-Tunnel und der geplanten Wende- und Abstellanlage mit Bahnhof in Schwaigerloh.

Erding/Schwaig - Es ist die dritte Baustelle für den Ringschluss. Für den Auftakt hatte der Flughafen gesorgt, als er am 5. September 2018 mit den Bauarbeiten für den Tunnel unter dem Vorfeld des Terminals 2 begann. Fast auf den Tag genau drei Jahre und 115 Millionen Euro später wurde die nackte Betonröhre an die Deutsche Bahn übergeben.



Seit Kurzem laufen zudem die Arbeiten an der Kreisstraße ED5 bei Schwaig. Die Kreisstraße muss ausgebaut werden und erhält zwei neue Brücken über den Flughafen-Südring sowie die künftige zweigleisige Bahntrasse in Richtung Erding. Die Gemeinde Oberding plant im Bereich der neuen Haltestelle eine Park & Ride-Anlage mit Parkhaus und Terminal für ÖPNV-Busse. Allein die Straßenbauarbeiten werden sich voraussichtlich bis 2024 hinziehen.



Und auch in dem längsten Streckenabschnitt von Schwaigerloh bis Erding tut sich endlich was: Nachdem bereits vor viereinhalb Jahren beim Eisenbahnbundesamt das Planfeststellungsverfahren beantragt und vor zwei Jahren die Unterlagen in den Anrainerkommunen ausgelegt worden waren, stehen in Kürze die Erörterungstermine der Regierung von Oberbayern an – von Montag, 21. Dezember, bis Freitag, 2. Dezember. Das teilt die Stadt Erding mit. Die genauen Termine für diejenigen, die Einwendungen vorgebracht haben, werden am 11. November öffentlich bekannt gegeben. Sie sind dann auch auf www.erding.de zu finden.



In Erding liegt zudem mittlerweile eine vertiefte Planung für das ÖPNV-Terminal über dem neuen Kreuzungsbahnhof auf dem Fliegerhorst-Gelände vor.



Südlich von Erding soll zwischen den Haltestellen St. Koloman und Aufhausen ein zweites Gleis verlegt werden, um mehr Begegnungsverkehre zu ermöglichen. Die Bahn rechnet mit einer Inbetriebnahme 2028.



Am Montag wurde offiziell die nächste Baustelle in Betrieb genommen – mit dem symbolischen Spatenstich unter anderem durch Verkehrsminister Christian Bernreiter, Michael Theurer, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber, Flughafenchef Jost Lammers und Erdings Dritten Landrat Rainer Mehringer. Es geht um ein vier Kilometer langes Teilstück, in das rund 100 Millionen Euro investiert werden sollen. 2025 sollen die ersten Züge rollen – erst mal aber nur in Richtung München beziehungsweise Freising. Bis dahin muss auch der Tunnel noch bahntauglich ausgebaut werden.

ham