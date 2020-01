Auf der Flughafentangente hat es am Samstagnachmittag gekracht.

Erding - Eine BMW-Fahrerin (37) hatte die FTO an der Anschlussstelle Erding-Nord verlassen und stoppte an der Einmündung. Dieses Manöver erkannte ein Freisinger (57) am Steuer eines Transporters zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Der Schaden beträgt 4000 Euro. ham