Heiße Feder der Konservativen

Von: Hans Moritz

Polittalk in der Post: Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer (M.) mit JU-Kreisvorsitzendem Daniel Gottal (l.) sowie Moderator und Redaktionsleiter Hans Moritz. © Peter Bauersachs

Der Mann hat auch in Erding seine Fans. Denn es gehört schon was dazu, selbst bei 30 Grad noch am Abend den Saal des Gasthauses Zur Post in Erding zu füllen. Die Junge Union hatte den Kolumnisten des Magazins Focus, der bei Servus TV auch eine eigene Sendung hat, Jan Fleischhauer, zu Gast. Er gilt als unbequeme Stimme der Konservativen.

Erding - Nach dem Impulsreferat von JU-Kreisvorsitzendem Daniel Gottal stieg Fleischhauer auch gleich mit dem Hinweis ein, dass eine Mehrheit der Politik-Journalisten dem rot-grünen Spektrum zuzuordnen sei. Verwunderlich sei, dass die Deutschen mehrheitlich bei Wahlen anders wählten als die Journaille schreibe. „Sonst wäre ein Helmut Kohl nie Kanzler geworden“, scherzte er.



„Überlebenstipps im Meinungskampf“ war der Abend überschrieben, wobei Hans Moritz, Redaktionsleiter dieser Zeitung, als Moderator vorsorglich anmerkte, dass Fleischhauer im Netz „ja wohl eher Täter als Opfer“ sei, und dafür von dem Pullacher keinen Widerspruch erntete. Er gab zu, regelmäßig auch persönlichen Anfeindungen ausgesetzt zu sein, „aber wegen Beleidigung habe ich noch nie jemanden angezeigt“.



Erwartet offen äußerte er sein Unverständnis über die Gender-Debatte und die Pläne der Grünen, dass Menschen ab 14 Jahren einmal im Jahr beim Einwohnermeldeamt ihr Geschlecht ändern lassen können. „Dann gehe ich einmal im Jahr als Janina Fleischhauer, da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten“, scherzte er, erntete Applaus und – zustimmendes – Gelächter. Und er bekannte, dass man keineswegs politische Ansichten nicht vertreten dürfe, nur weil es (auch) AfD-Positionen seien.



Auch zur Politik äußerte er sich. Kanzler Olaf Scholz attestierte er, dass es dem „bisher nicht gelungen ist, die Leute zu erreichen“. Fleischhauer zitierte einen Bundestagsabgeordneten, der Scholz bescheinigt hat, „schon zu Amtsbeginn so arrogant zu sein, wie Angela Merkel am Ende ihrer Kanzlerschaft“.



Auf die Frage, ob Markus Söder der bessere Kanzler gewesen wäre, erklärte Fleischhauer: „Für mich als Kolumnisten wäre es sicher interessant geworden.“ Ansonsten hält er München für den richtigen Ort für Söder. „Als Ministerpräsident ist er gut.“



Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen für Deutschland kamen zur Sprache. Und da musste selbst das CSU-Publikum ein ums andere Mal schlucken. Denn Fleischhauer erinnerte daran, „dass es einzig und allein die Grünen waren, die vor der deutschen Gas-Politik gewarnt hatten“. Entsetzt sei er über Äußerungen aus der CSU, ob man es mit den Sanktionen nicht übertreibe und der eigenen Bevölkerung nicht zu viel zumute. „Das liest der Kreml doch mit. Putin spielt Katz’ und Maus mit uns.“



Bei der Frage, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, erklärte Fleischhauer hingegen, die Grünen „werden ein dauerhaftes Nein nicht überleben“. ham