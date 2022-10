Der nächste Preis

Von: Hans Moritz

Seriensieger: die Redaktion der FOS/BOS-Schülerzeitung „Wortwechsel“ mit Stiftungsvorsitzendem Markus Ferber (l.) und Digitalministerin Judith Gerlach (r.). © HSS

Als erfahrener Journalist reibt man sich erstaunt den Kopf: Wie machen die das nur? Die, das sind die Redakteure der Schülerzeitung „Wortwechsel“ der Beruflichen Oberschule Erding.

Es vergeht kein Jahr, in dem die Blattmacher nicht einen Preis an den Irlanger tragen.



Soeben haben sie die „Raute“ bekommen, den Schülerzeitungspreis der Hanns-Seidel-Stiftung, in der Kategorie „Journalistischer Einzelbeitrag“. Gewürdigt wird der Artikel „Was macht eigentlich Fridays for Future?“ von Viktoria Markthaler.



Die Jury, der auch Christian Deutschländer, Landtagskorrespondent unserer Zeitung angehörte, würdigt zum einen, dass ein gesellschaftlich relevantes Thema behandelt worden sei. „Es wurde sehr gut recherchiert sowie mit Fakten und Quellen gearbeitet“, heißt es in der Laudatio. Die Autorin habe sich auf eine Protagonistin aus Erding bezogen und so einen persönlichen Bezug geschaffen. Zudem, so die Jury weiter, „gibt die Autorin Informationen und Tipps, wie man selbst aktiv werden kann“. Zudem verweist das Preisgericht auf „die anderen tollen Essays“ in „Wortwechsel“, zum Beispiel ein Beitrag über Feminismus.



Die Raute überreichten der Europaabgeordnete Markus Ferber, Vorsitzender der CSU-nahen Stiftung, und Digitalministerin Judith Gerlach. Ferber nannte den Preis „ein Herzensprojekt der Stiftung“. 60 Schülerzeitungen bewarben sich, 16 wurden ausgezeichnet. Für ihn ist das ein wichtiges Signal: „Die Schülerpresse ist wichtig für den Journalismus vor morgen.“ Gerlach würdigte: „Kritische Nachwuchsjournalisten sind für eine lebendige Demokratie unverzichtbar.“ ham