Frau rastet zuhause und beißt zwei Polizisten

Fixiert in die Psychiatrie: Das war das Ende des Samstagabends für eine 31-jährige Erdingerin.

Erding – Es hätte ein schöner Abend mit einem Bekannten in der Wohnung werden können. Am Ende hatte eine 31-jährige Erdingerin am Samstag aber zwei Polizeibeamte in die Hand gebissen und wurde fixiert im Krankenwagen ins Isar-Amper-Klinikum in Taufkirchen gebracht.

Die Frau hatte laut Polizei einen 35-jährigen Bekannten zu Gast in ihrer Wohnung. Dort wurde unter anderem Alkohol konsumiert. Schließlich gerieten die beiden in Streit. Der Mann verließ die Wohnung. Jedoch machte er sich Sorgen wegen des Zustandes der Frau, und verständigte die Polizei.

Eine Streifenbesatzung traf sie wohlauf an, und sie erklärte, keine Hilfe zu benötigen. Nachdem die Streife abgerückt war, meldeten aber mehrere Nachbarn, dass die Frau nun in ihrer Wohnung randalieren würde. Daher fuhr die Streife nochmals an.

Die Polizisten stellten fest, dass die 31-Jährige ihre Wohnung massiv beschädigt hatte und sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Also wurde eine Unterbringung der Frau zu ihrem eigenen Schutz beschlossen und dafür ein Rettungswagen gerufen.

Die Frau war zunächst kooperativ, wurde aber immer aggressiver. Im Krankenwagen versuchte sie, eine Sanitäterin zu beißen. Die Polizisten setzten eine Fixierung durch, und wurden beide in die Hand gebissen. Zudem schlug die Frau einem der Beamten mit dem Fuß ins Gesicht. Zur Unterstützung kamen eine weitere Streifenbesatzung und ein Arzt hinzu. Auch beim Transport versuchte die Frau, eine Beamtin zu beißen. Schließlich wurde sie in das Isar-Amper-Klinikum in Taufkirchen eingeliefert. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen sie. ta