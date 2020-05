Rettungshubschrauber landet auf Sportplatz

Frau stürzt vom Balkon

von Hans Moritz schließen

Schlimmer häuslicher Unfall am Abend des Vatertags in Klettham. Eine Frau stürzte vom Balkon. Um sie schnell und schonend in ein Krankenhaus zu bringen, landete ein Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz von Rot-Weiß Klettham.